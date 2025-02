Stand: 11.02.2025 09:51 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Schwerer Verkehrsunfall auf der B201

Wie die Polizei am Montag bekannt gab, ist eine 84-Jährige Frau auf der Hauptstraße B201 in Schwesing von einem Autofahrer erfasst worden. Der Mann hatte die Fußgängerin zu spät erkannt und noch versucht zu bremsen und auszuweichen - ein Zusammenstoß konnte aber nicht verhindert werden. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Husum (beide Kreis Nordfriesland) gebracht, wo sie am Samstagmorgen starb. | NDR Schleswig-Holstein 11.02.2025 9:30 Uhr

Fußgänger in Schleswig angefahren und lebensgefährlich verletzt

In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Montagabend ein Fußgänger von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei war der 52-Jährige auf der Husumer Straße unterwegs, als der Unfall gegen 18 Uhr passierte. Der genaue Ablauf ist noch unklar. Der Mann wurde in ein Krankenhaus nach Flensburg gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 11.02.2025 9:30 Uhr

Fahrplanänderung der Fähren wegen Niedrigwasser

Wieder sorgt kräftiger Ostwind für Probleme bei der Schifffahrt. Die Wasserstände sind derzeit so niedrig, dass Fähren von und zu den Inseln nur eingeschränkt fahren. Im Kreis Nordfriesland verkehren die Fähren am Dienstag (11.02) zwischen Dagebüll und den Inseln Amrum, Föhr (alle Kreis Nordfriesland) verspätet, teilt die Wyker Dampfschiffs-Reederei mit. Den Sonderfahrplan findet man auf der Homepage der Reederei. Bei der FRS Syltfähre fallen am Dienstagmorgen die ersten Fahrten vom dänischen Havneby nach List (Kreis Nordfriesland) aus. Die erste Abfahrt ist um 10.30 Uhr in Havenby. | NDR Schleswig-Holstein 11.02.2025 9:30 Uhr

Stadt Flensburg verschickt Stimmzettel doppelt

Die Stadt Flensburg hat 49 Bürgerinnen und Bürgern die Briefwahlunterlagen doppelt geschickt. Laut der Stadt ist eine einzelne Charge im Stadtteil Mürwik betroffen. Nach Angaben des Stadtsprechers Clemens Teschendorf werden die doppelten Wahlscheine für ungültig erklärt. "Die Bürger bekommen selbstverständlich neue Wahlscheine", beschwichtigt Teschendorf. Weitere Untersuchungen hätten ergeben, dass dies nur in diesem einen Fall vorgekommen sei. In der Stadt sind bislang rund 15.000 Wahlscheine für die Briefwahl ausgestellt worden. Grund für die Panne war ein Fehler bei der manuellen Bedienung des Druckers. | NDR Schleswig-Holstein 11.02.2025 9:30 Uhr

