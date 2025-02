Stand: 07.02.2025 09:45 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Ratsversammlung beschließt: Muschelfischerei in Förde bald verboten?

Die Flensburger Ratsversammlung hat eine Resolution für ein Verbot der Muschelfischerei in der Flensburger Förde beschlossen. CDU, Grüne, SPD, SSW und Volt fordern Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) auf, Muschelfischerei in der Förde zu verbieten. Der Grund: Sauerstoffarme Bereiche, so genannte Todeszonen, breiten sich weiter aus. Muschelbänke könnten die Förde stabilisieren. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2025 16:30 Uhr

Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen Flensburg und Hamburg

Pendlerinnen und Pendler müssen sich ab Freitagnachmittag auf neue Einschränkungen im Bahnverkehr einstellen. Grund sind Gleisbauarbeiten. Betroffen ist nach Angaben der Deutschen Bahn auch die RE 7-Verbindung zwischen Hamburg und Flensburg. Die Fahrt wird wird durch den Umstieg in Neumünster für die kommenden zwei Wochen rund 20 Minuten länger dauern. Ab kommender Woche kommen auch Arbeiten auf der Marschbahnstrecke hinzu. Dort werden an zwei Tagen keine Züge zwischen Husum und Niebüll (beide Kreis Nordfriesland) fahren. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2025 06:00 Uhr

