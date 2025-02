Stand: 06.02.2025 10:05 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Deutsche Post: Streik-Aufruf für Zusteller in Husum und Tarp

In Teilen von Schleswig-Holstein bleiben die Briefkästen am Donnerstag wohl leer. Die Gewerkschaft Ver.di hat erneut die Zustellerinnen und Zusteller der Deutschen Post zu einem Warnstreik aufgerufen – dieses Mal unter anderem in Husum (Kreis Nordfriesland) und Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg). Ver.di fordert unter anderem sieben Prozent mehr Lohn und drei zusätzliche Urlaubstage. Die Deutsche Post hält das für nicht finanzierbar. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2025 09:30 Uhr

Deutsch-Dänischer Krieg: Gedenkmarsch nach Oeversee

Am Donnerstagvormittag findet der Oeverseegedenkmarsch von Flensburg nach Oeversee (Kreis Schleswig-Flensburg) statt. Der seit 2004 jährlich stattfindende Traditionsmarsch soll an die Opfer der Schlacht von Oeversee im Deutsch-Dänischen Krieg erinnern. Am 6. Februar 1864 kämpften dort preußische und österreichische Soldaten gemeinsam gegen dänische Truppen. 140 Soldaten wurden bei der Schlacht getötet. Es wurde in erster Linie um die nationale Zugehörigkeit der beiden Herzogtümer Schleswig und Holstein gekämpft. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2025 09:30 Uhr

Bundestagswahl: Wahl-O-Mat zum Kleben in Schleswig

Der Wahl-O-Mat beginnt seine Tour in Schleswig-Holstein am Donnerstag in in der Stadtbücherei in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg). Der Wahl-O-Mat ist ein Frage-Antwort-Tool, das zeigen soll, welche Partei den eigenen politischen Positionen am nächsten steht. Dafür müssen 38 Thesen beantwortet werden. Das geht online oder vor Ort auf der Wahl-O-Mat-Tour mit Klebepunkten auf großen Plakatwänden. Zu den weiteren Stopps gehören in den kommenden Wochen unter anderem Flensburg, Kiel und Lübeck. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2025 09:30 Uhr

