Flensburg: Abrissarbeiten an Kaikante beginnen

In Flensburg beginnt Dienstag der Abriss der Kaikante im Hafen. Das teilt das Technische Betriebszentrum in Flensburg mit. Die Vorbereitungen für den Abbruch begannen schon im Herbst, zuletzt standen die Bagger aber monatelang still. Die Kaikante war bereits im November 2023 als Folge eines Niedrigwassers nach der historischen Ostsee-Sturmflut abgesackt. Seitdem gilt sie als akut einsturzgefährdet. | NDR Schleswig-Holstein 04.02.2025 08:30

Meyn: Brand in Einfamilienhaus

In Meyn im Kreis Schleswig-Flensburg hat es Montagnacht in einem Einfamilienhaus gebrannt. Laut Feuerwehr ist das Feuer inzwischen aus. Verletzt wurde niemand. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt an einer Kabelleiste und geht davon aus, dass das Haus nicht mehr bewohnbar ist. Die Schadenshöhe liegt demnach zwischen 300.000 und 400.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 04.02.2025 08:30

