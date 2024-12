Stand: 11.12.2024 09:38 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Westküste und Eider-Treene-Sorge Region: Land will Niederungen besser schützen

Das Land hat einen Handlungsplan beschlossen, der die Niederungen an der Westküste und in der Eider-Treene-Sorge-Region für den Klimawandel fit machen soll. So ist geplant, die alten Schöpfwerke zu erneuern und die Flächen an klimatische Veränderungen anzupassen. Für die Landwirte sollen Anreize für bodenschonende und klimafreundliche Bewirtschaftung der Niederungen geschaffen werden. Außerdem soll auf den Flächen mehr Wasser für Dürren vorgehalten werden. Landwirte fürchten dadurch aber einen Verlust wertvoller Ackerböden. Das Land will den Handlungsplan fortlaufend anpassen. Niederungen sind Flächen, die unter dem Meeresspiegel liegen und deshalb häufiger mit Wasser volllauffen. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2024 08:30 Uhr

Nach Brandserie in Brunsbüttel: Polizei sucht Zeugen

Nach einer sechsfachen Brandserie in der Nacht auf den 10. November in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) sucht die Polizei erneut nach Zeugen. Die Ermittler hoffen, dass sich der Mann meldet, der zwei Personen auf Fahrrädern nahe des einen Brandortes gesehen haben will. Das hatte dieser der Feuerwehr am Einsatzort berichtet und war dann verschwunden. Die Polizei hatte noch in der Nacht zwei Tatverdächtige Dithmarscher im Alter von 20 und 21 festgenommen. Sie seien wieder auf freiem Fuß, aber weiterhin tatverdächtig, sagt eine Polizeisprecherin. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg, Dithmarschen und südliches Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.12.2024 | 08:30 Uhr