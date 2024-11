Stand: 26.11.2024 10:39 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Keine Verletzten bei Feuer in Mehrfamilienhaus in Itzehoe

Bei einem Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses in Itzehoe (Kreis Steinburg) sind am Montagabend sechs Menschen aus dem Gebäude gerettet worden. Nach Angaben der Polizei wurden die Bewohner teilweise über Drehleitern in Sicherheit gebracht. Durch das Treppenhaus konnten sie danach wegen der starken Rauchentwicklung nicht flüchten. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2024 20:00 Uhr

Unfall am Bahnübergang in Witzwort: Zwei Menschen schwer verletzt

An einem nicht technisch gesicherten Bahnübergang in Witzwort (Kreis Nordfriesland) ist Montagmorgen ein Auto seitlich in einen Zug gefahren. Fahrer und Beifahrer aus dem Pkw wurden so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Offenbar hatte der 51-jährige Fahrer nach Angaben der Polizei den herannahenden Zug übersehen. In dem Zug, der von Husum nach St. Peter-Ording unterwegs war, befanden sich 15 Reisende. Sie blieben unverletzt. Am Auto entstand ein Totalschaden. Der Zug war den Angaben zufolge auch nicht mehr fahrbereit. Die Bahnstrecke war vorübergehend gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2024 16:30 Uhr

Schulschließung in St. Peter-Ording vertagt

Der Gemeinschaftsschulteil der Nordseeschule in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) hat immer weniger Schülerinnen und Schüler. Seit Monaten wird über eine mögliche Schließung der Gemeinschaftsschule diskutiert. Dann aber müssten die Kinder zur 30 Kilometer entfernten Eider-Treene Schule nach Tönning wechseln. Eigentlich sollte in den Sitzungen der Gemeindevertretung und des Schulverbandes Montag und Dienstagabend über die Schließung entschieden werden. Das Bildungsministerium fordert nun aber von der Gemeinde, dass vorher sichergestellt werden muss, dass die Schülerinnen und Schüler im Falle einer Schließung von anderen Schulen aufgenommen werden können. Deshalb wird die Entscheidung vertagt. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2024 16:30 Uhr

TÜV Nord Report: 65 Prozent aller Pkw in Heide ohne Mängel

Nahezu zwei Drittel aller Pkw kommen in Heide (Kreis Dithmarschen) problemlos durch den TÜV. Das ist das Ergebnis des TÜV Nord Reports. Bei 15,8 Prozent fanden die Prüfer während der HU geringe Mängel. Ähnlich war es im vergangenen Jahr. Zusätzlich hat fast jedes fünfte Fahrzeug so schwerwiegende Mängel, dass es erst repariert werden muss, ehe die Plakette angebracht werden kann. Zu den gefährlichen Mängeln zählen zum Beispiel ausgefallene Bremslichter. Allerdings mussten die Prüfer kein Fahrzeug sofort stilllegen, weil es verkehrsuntauglich war. Die Hauptuntersuchung ist alle zwei Jahre fällig. Wer zwei Monate überzieht, riskiert ein Verwarnungsgeld, bei acht Monaten droht ein Punkt in Flensburg. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2024 08:30 Uhr

Gewalt kommt nicht in die Tüte

Von Montag an finden zahlreiche Aktionen an der Westküste statt, um auf das Problem Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen. Es werden unter anderem bei den Bäckereien Brötchentüten mit dem Aufdruck der Hilfs-Telefonnummer für Opfer von Gewalt: 116 016 verteilt. Symbolisiert wird der Tag auch mit der Farbe orange. So wird Montagnachmittag der Heider Brunnen am Südermarkt (Kreis Dithmarschen) mit orangefarbenem Stoff verhüllt. Außerdem ist nahe der Heider Eisbahn eine Kundgebung geplant. Am 2. Dezember ist zudem eine Lesung in der Alten Druckerei von Boyens Medien in Heide der Anwältin Asha Hedayati geplant. Sie wurde in Teheran geboren und ist heute Anwältin für Familienrecht. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2024 08:30 Uhr

Sanierung der Bahnstrecke zwischen Glückstadt und Hamburg

Bahnreisende an der Westküste müssen sich auf Behinderungen auf der Strecke Hamburg - Westerland (Sylt) einstellen. Nach Angaben der Nordbahn fallen von Montagnacht bis zum 9. Dezember alle Züge zwischen Itzehoe (Kreis Steinburg) und Elmshorn (Kreis Pinneberg) aus. In dieser Zeit fahren nur Busse. Betroffen sind rund 5.000 Pendler die normalerweise aus Glückstadt oder Itzehoe mit der RB 61 Richtung Hamburg fahren. Durch den Schienersatzverkehr verlängert sich die Fahrzeit. Grund für die Ausfälle sind Gleisbauarbeiten. Diese dauern zwei Wochen. Weil die Deutsche Bahn auch auf anderen Abschnitten der Strecke Hamburg - Westerland baut, gilt bis Mitte Dezember ein Sonderfahrplan. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2024 08:30 Uhr

