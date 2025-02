Stand: 13.02.2025 08:55 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Drohbriefe in SH verschickt - Propst aus Itzehoe erstattet Anzeige

Der Propst des Kirchenkreises Rantzau-Münsterdorf aus Itzehoe (Kreis Steinburg), Steffen Paar, hat einen anoymen Drohbrief erhalten. Absender ist eine Gruppierung, die sich "Sturmfront Schleswig-Holstein" nennt und angeblich eine Organisation der AfD ist. Diese distanziert sich scharf von der Gruppierung und dem Schreiben, in dem die Homosexualität von Paar ebenso thematisiert wird wie seine Positionen zum Klimawandel und Migration. Paar hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet, der Staatsschutz ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2025 09:30 Uhr

Verdacht auf Befangenheit bei Northvolt-Abstimmung

Das Amt Heider-Umland prüft seit Anfang der Woche, ob möglicherweise zwei Gemeindevertreter aus Norderwöhrden (Kreis Dithmarschen) bei der finalen Northvolt-Abstimmung vor einem Jahr befangen waren. Die Bild-Zeitung hatte zu erst darüber berichtet. Hintergrund ist eine Zahlung in Höhe von 3.000 Euro von Northvolt an die Jagdgenossenschaft Norderwöhrden, in der auch zwei Gemeindevertreter Mitglied sind. Das Geld war laut Jagdgenossenschaft als symbolische Ausgleichszahlung für den Verlust eines Teils ihrer Jagdfläche durch den Fabrikbau gezahlt worden. Der Amtsleiter des zuständigen Amts hat auf NDR Anfrage gesagt, er habe noch kein vollständiges Lagebild, sei jedoch zuversichtlich, dass sich der Verdacht einer Befangenheit in beiden Fällen entkräften lasse. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2025 09:30 Uhr

Streik bei NOK-Fähre Kudensee sowie Kitas und Rettungsdienst

Die Gewerkschaft ver.di hat Mitarbeitende im öffentlichen Dienst zum Warnstreik aufgerufen - dieser betrifft auch die Brunsbütteler Schleusen (Kreis Dithmarschen). Laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt wird von 6 Uhr bis 22 Uhr kein Schiff geschleust. Auch die NOK-Fähre Kudensee fährt bis 20 Uhr nicht. Beim Kita-Zweckverband Heide-Umland ist die Kita "Morgenstern" in Heide komplett geschlossen. Andere Kitas haben laut einer Sprecherin eingeschränkte Öffnungszeiten. Im Kreis Steinburg streiken die Mitarbeitenden beim Rettungsdienst: die ambulanten Fahrten und geplanten Transporte fallen aus, Notfälle werden versorgt. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2025 09:30 Uhr

