FH Westküste bekommt Unterstützung vom Kreis für Deutschkurse

Rund 20.000 Euro will der Kreis Dithmarschen für spezielle Sprachkurse für Fachkräfte der Fachhochschule Westküste zuschießen. Das hat der Kreistag am Dienstag beschlossen. Wichtig sind die Kurse etwa für Menschen aus dem Ausland, die in Schleswig-Holstein studieren wollen oder für Fachkräfte wie Ingenieure oder Ärzte, die höhere Sprachniveaus vorweisen müssen, so Christina Holst von der Fachhochschule. Trotz der zugesagten Unterstützung vom Kreis steht die Finanzierung der Sprachkurse noch nicht komplett. Denn insgesamt belaufen sich die Kosten für diese Sprachkurse laut Kreis auf 1,6 Millionen Euro. Einen teil muss auch die FH selbst tragen. Und ein Großteil des Geldes könnte laut Kreis über den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der Europäischen Union kommen. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2025 09:30 Uhr

Preis für Schulen, die besonders oft im Theater waren

Die Grundschule Hohenlockstedt, die Gemeinschaftsschule am Lehmwohld und die Kaiser-Karl-Schule in Itzehoe bekommen den Schulpreis des Vereins der Freunde des Theaters Itzehoe (Kreis Steinburg). Der Preis wird laut einer Mitteilung jährlich an eine Grundschule, Gesamtschule und ein Gymnasium vergeben. Es gewinnt, wer das Theater mit den meisten Schülerinnen und Schülern besucht hat. Der Preis ist ein Klassensatz Theaterkarten. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2025 09:30 Uhr

Unbekannte plündern Spendenbehälter in Büsumer Kirchen

In Büsum (Kreis Dithmarschen) sind in zwei Kirchen Opferstöcke aufgebrochen und dabei erheblich beschädigt worden. Das sind Behälter, in denen Geldspenden gesammelt werden. Der Sachschaden dürfte deutlich höher ausfallen als der entwendete Geldbetrag, so die Polizei. In der evangelischen Kirche wurde der Opferstock demnach zwischen dem 1. bis 10. Februar zweimal aufgehebelt. In der katholischen Kirche misslang ein Versuch zwischen dem 6. bis 9. Februar. Die Polizei Büsum sucht nach Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2025 09:30 Uhr

