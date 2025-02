Stand: 11.02.2025 08:54 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Jugendlicher schlägt Senior: Polizei sucht Zeugen

Ein etwa 14 Jahre alter Jugendlicher hat nach Angaben der Polizei in einem Park am Wasserturm in Heide (Kreis Dithmarschen) einen 80 Jahre alten Mann ins Gesicht geschlagen. Der Mann hatte zwei Jugendliche beobachtet, die Steine gegen Laternen warfen. Er appellierte an die beiden, damit aufzuhören. In der Folge kam es zum Streit mit einem der Jugendlichen. Dieser schlug dem 80-Jährigen ins Gesicht und lief dann weg. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Der mutmaßliche Täter ist zwischen 1,60 bis 1,70 Meter groß, schlank und trug dunkle Kleidung - unter anderem eine Jogginghose und Sportschuhe. Hinweise bitte an die Polizei Heide. | NDR Schleswig-Holstein 11.02.2025 09:30 Uhr

Alter Fischkutter soll restauriert werden

Die AktivRegion südliches Nordfriesland fördert die Restaurierung eines Fischkutters aus Holz. Der alte Kutter stammt aus dem Jahr 1951 und ist in der Dawartz-Werft in Tönning (Kreis Nordfriesland) gebaut worden. Die Tönninger Traditionsschiffe GbR will das Holzschiff als Denkmal der maritimen Tradition erhalten. Dafür muss zum Beispiel ein neuer Großmast angefertigt werden. In Zukunft sollen Besucher das Schiff anschauen können, außerdem sind auch Rundfahrten geplant. Die Restaurierungskosten liegen bei rund 42.500 Euro. Mehr als die Hälfte steuert die AktivRegion südliches Nordfriesland bei. | NDR Schleswig-Holstein 11.02.2025 09:30 Uhr

276 Unternehmen auf Fachmesse Nord Gastro & Hotel

Die Fachmesse Nord Gastro & Hotel in Husum (Kreis Nordfriesland) hat am Montag begonnen. 276 Unternehmen aus sechs Ländern stellen auf der Messe Ideen und Lösungen in den Bereichen Food und Verpackungen sowie Küchen- und Kassentechnik vor. Auch geht es um Trends bei der Restaurant-Einrichtung - zum Beispiel um Mooswände, die als Trennwände installiert werden. Demonstriert wird auch eine Eismaschine, die direkt am Tisch in sieben Sekunden Eis produziert. Die Messe richtet sich in erster Linie an Hotel- und Restaurantbetreiber. Erwartet werden bis zu 5.000 Besucherinnen und Besucher. | NDR Schleswig-Holstein 11.02.2025 09:30 Uhr

