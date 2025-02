Stand: 10.02.2025 08:34 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Erste Kegelrobben wurden ausgewildert

Die ersten ausgewilderten Kegelrobben heißen Frederike, Marie, Jutta und Männchen Pin. Sie sind am Sonntag von der Seehundstation Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) in die Freiheit entlassen worden. Die Tiere waren zwischen November und Dezember auf der Helgoländer Düne (Kreis Pinneberg) gefunden worden. Mitarbeitende der Station päppelten sie neben 26 anderen Kegelrobben auf, die ebenfalls in den kommenden Wochen die Station verlassen sollen. Laut Stationsleiterin Tanja Rosenberger waren das ungewöhnlich viele Heuler. In den vergangenen Jahren seien mehr ältere, verletzte Tiere gefunden und nach Friedrichskoog gebracht worden. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2025 09:30 Uhr

Online-Umfrage in Brunsbüttel startet

Eine Umfrage soll helfen herauszufinden, wie die Brunsbütteler (Kreis Dithmarschen) ihr Sicherheitsgefühl in der Stadt bewerten. Dort wird gefragt, wo die Bewohner Probleme und Änderungsbedarf sehen. Der Präventionsrat will sich in seiner künftigen Arbeit nach den Ergebnissen ausrichten. Die Umfrage läuft bis zum 2. März. Der Kommunale Präventionsrat ist bereits Ende 2023 beschlossen und im vergangenen Jahr aufgestellt worden. Er soll die Stadtverwaltung und Kommunalpolitik im Bereich der Prävention unterstützen. Der Rat setzt sich aus einem Querschnitt von Personen zusammen und wird aus Menschen von der Polizei, aus Schulen oder der Kirche besetzt. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2025 09:30 Uhr

Demos gegen Rechtsruck an der Westküste

In Büsum (Kreis Dithmarschen) hat es am Sonntag eine Kundgebung und einen Spaziergang vom Rathaus zum Museumshafen als Protest gegen Rechtsextremismus gegeben. Organisiert wurde das Ganze vom Bündnis "Büsum bleibt bunt". Laut Polizei nahmen gut 100 Menschen teil - die Veranstalter sprechen von 200 Personen. Am Sonnabend hatten unter anderen die "Omas gegen rechts" in Heide zu einem Protest aufgerufen. Anlass war der Auftritt des AfD-Landesvorsitzenden Kurt Kleinschmidt. Auf rund 100 Zuhörer von Kleinschmidt kamen auf der Gegenseite etwa 400 Personen, die gegen die AfD demonstrierten. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2025 09:30 Uhr

