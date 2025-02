Stand: 07.02.2025 08:49 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Prozessauftakt nach Brand in Nordhastedter Geflüchtetenunterkunft

Nach dem Brand in einer Geflüchtetenunterkunft in Nordhastedt (Kreis Dithmarschen) startet am Freitag der Prozess vor dem Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg). Der Angeklagte muss sich wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, in einem von ihm genutztem Zimmer ein Feuer gelegt zu haben. Seit dem Brand sind Teile der Unterkunft unbewohnbar und fünf Geflüchtete mussten an einem anderen Ort untergebracht werden. In dem Prozess steht der Verdacht einer psychischen Erkrankung des Angeklagten im Raum. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2025 09:30 Uhr

Mehr Geld für Musikschulen

Ab dem kommenden Jahr soll es eine Million Euro mehr für staatlich anerkannte Musikschulen geben. Das hat das Kabinett in dieser Woche beschlossen. Das solle mehr finanzielle Planungssicherheit für die Musikschulen herstellen, sagt Kulturministerin Karin Prien (CDU). Der Musikschulleiter in Glückstadt (Kreis Steinburg), Matthias Kulcke, freut sich über das zusätzliche Geld: "Die Ganztagsangebote an allgemeinbildenden Schulen sollen ausdrücklich durch öffentliche Musikschulen unterstützt werden. Das können wir jetzt ganz anders voranbringen." | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2025 09:30 Uhr

Seehundstation Friedrichskoog: Auswilderung von Kegelrobben

Am Sonntag sollen laut Seehundstation Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) die ersten Kegelrobben der Saison wieder in die Freiheit entlassen werden. Vier Kegelrobben seien soweit, dass sie ausgewildert werden können, sagte eine Sprecherin. Die vier waren als Heuler zwischen November und Dezember von der Helgoländer Düne in die Auffangstation gebracht worden. Neben ihnen sind noch 26 weitere junge Kegelrobben in Friedrichskoog. Sie sollen in den kommenden Wochen in den Nationalpark Wattenmeer entlassen werden. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2025 09:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 9.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg, Dithmarschen und südliches Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.02.2025 | 09:30 Uhr