Stand: 04.02.2025 08:41 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Erste Störche auf den Weg an die Westküste

Die ersten Störche sind offenbar wieder aus ihren Winterquartieren zurückgekehrt. Laut Naturschutzbund ist ein Einzelstorch in Schwabstedt (Kreis Nordfriesland) und ein Paar in Seeth gesichtet worden. In Dithmarschen sind insgesamt zwei gesehen worden und im Kreis Steinburg einer. Die Storchenexperten gehen davon aus, dass es sich um sogenannte Westzieher handelt, die den Winter in Spanien, Portugal oder Südfrankreich verbringen. Die Störche, die bis Zentralafrika ziehen, kommen meist erst ab Anfang März zurück. | NDR Schleswig-Holstein 04.02.2025 08:30 Uhr

Wacken: Vergessene Brille entlarvt Einbrecher

Ein Tatverdächtiger hat bei einem Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Schulestraße in Wacken (Kreis Steinburg) seine Brille liegen lassen. Eine Beamtin konnte sich an die Sehhilfe aus einem anderen Ermittlungsverfahren erinnern. Sie gehört einem 65-jährigen Mann aus Itzehoe. Daraufhin durchsuchten Kriminalbeamte dessen Wohnung und fanden dort nach Angaben der Polizei diverse Beweismittel. Der entscheidende Beweis fehlt jedoch laut Polizei. Die Ermittlungen laufen weiter. | NDR Schleswig-Holstein 04.02.2025 08:30 Uhr

Abriss vom Holstein Center in Itzehoe gestartet

Der Teilabriss des bekannten Holstein Centers in Itzehoe (Kreis Steinburg) hat begonnen. Ein Spezialbagger hat begonnen, die ersten Betonwände des Gebäudes einzureißen. An selber Stelle will das Wohnungsbauunternehmen Semmelhaack zwei Wohngebäude mit 76 Wohnungen errichten. In der ehemaligen Einkaufsmeile sollen unter anderem die Volkshochschule, die Stadtbibliothek sowie Arztpraxen einziehen. | NDR Schleswig-Holstein 04.02.2025 08:30 Uhr

