Stand: 03.02.2025 08:27 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Westküste: Großer Mitgliederzuwachs der DLRG

Die Zahl der Mitglieder bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hat im vergangenen Jahr an der Westküste im Landesvergleich überdurchschnittlich zugelegt. In Steinburg wuchs die Zahl der Mitglieder laut DLRG um 10,4 Prozent. In Dithmarschen fiel der Zuwachs mit sechs Prozent geringer aus. Während die Jugend der DLRG landesweit um rund fünf Prozent an Mitgliedern hinzugewinnen konnte, wuchs sie in Dithmarschen um 6,8 und in Steinburg um 5,5 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2025 08:30 Uhr

Demokratie-Demos in Glückstadt und Meldorf

In Meldorf (Kreis Dithmarschen) sind am Sonnabend laut Polizei 700 Menschen am Rathausplatz zusammengekommen. Das Bündnis "Meldorf ist bunt" hatte zu einer Demo für die Demokratie aufgerufen. Und auch in Glückstadt (Kreis Steinburg) gab es eine Demonstration am Sonnabend. Dazu aufgerufen hatte das "Bündnis Glückstadt für eine offene, demokratische Gesellschaft". Nach Angaben der Polizei waren 600 Teilnehmende gekommen. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2025 08:30 Uhr

Straffälliger Jugendlicher aus Husum - Urteil erwartet

Das Jugendschöffengericht Husum (Kreis Nordfriesland) erwartet am Montag ein Urteil gegen einen 18-jährigen, der im Jugendalter diverse Straftaten, unter anderem in Husum, Meldorf, Rendsburg und Hamburg begangen haben soll. Laut Gerichtssprecher werden noch drei Zeugen vernommen. Die Staatsanwaltschaft Flensburg wirft dem 18-jährigen unter anderem Diebstahl, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, gefährliche Körperverletzung, Bedrohung, Nötigung und Betrug vor. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2025 08:30 Uhr

Kellinghusen: Maßnahmen gegen Krähen beginnen

In Kellinghusen (Kreis Steinburg) sollen künftig Krähen vertrieben - genauer gesagt - vergrämt werden. Im vergangenen Jahr ließen sich dort nach Angaben des Landesamtes für Umwelt 700 Brutpaare nieder. In Kellinghusen soll nun künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen. Laut Hersteller kann das KI-gestützte Gerät Warnlaute der Krähen imitieren, wenn die Vögel im Anflug sind und die Krähen so vertreiben. Diese neue Anlage soll nach Angaben der Stadt noch diese Woche montiert werden. Nach Angaben des Landesamtes für Umwelt ist es sehr schwierig, diese Vögel nachhaltig zu vergrämen. Der Bürgermeister hofft mit der KI-gestützten Anlage die Vögel in die Außenbezirke Kellinghusens zu lenken. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2025 06:00 Uhr

