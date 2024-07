Stand: 03.07.2024 08:52 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Northvolt stellt offenbar internationale Pläne auf den Prüfstand

Aufregung und Irritationen um Batteriezellunternehmen Northvolt. Das schwedische Unternehmen, das aktuell vor den Toren Heides (Kreis Dithmarschen) eine neue Batteriefabrik baut, ist in die Negativschlagzeilen geraten. Zuerst gab es ungeklärte Todesfälle von drei Fabrikmitarbeitern in Nordschweden, außerdem Verzögerungen bei der Auslieferung, Baustopp beim Fabrikbau im schwedischen Borlänge, und dann stoppt BMW einen Milliardenauftrag und der Verlust im vergangenen Jahr hat sich auf rund eine Milliarde Dollar verdreifacht. Nach Informationen einer schwedischen Zeitung erwägt der Batteriehersteller nun, seine umfangreichen internationalen Pläne zu bremsen. Der Geschäftsführer von Northvolt, Peter Carlsson, sagte dem schwedischen Wirtschaftsblatt "Dagens industri", sie seien in ihren Expansionsplänen etwas zu aggressiv gewesen und man überprüfe das jetzt. | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2024 08:30 Uhr

Neue Akut-Einsatzfahrzeuge für Rettungsdienst-Kooperation

Laut einer betriebsinternen Auswertung der Rettungsdienst-Kooperation Schleswig-Holstein (RKiSH), handelt es sich bei 15 Prozent aller Einsätze um nicht akut lebensbedrohliche Situationen. Für diese Fälle brauche man eine systemische Hilfe, um zu differenzieren, welche Versorgungsform die richtige sei, so RkiSH- Sprecher Christian Mandel. Das sollen künftig die Akut-Einsatzfahrzeuge übernehmen. Sie werden mit speziell ausgebildeten Rettungsfachkräften besetzt und können bei Bedarf Rettungswagen oder Kankentransporte anfordern. Auch ein Arzt kann via Telemedizin zur Beratung hinzugezogen werden. Das Projekt ist laut RKiSH in Schleswig-Holstein einzigartig. Erste Standorte werden größere Städte wie Heide (Kreis Dithmarschen) und Itzehoe (Kreis Steinburg) sein. | NDR Schleswig-Holstein 02.07.2024 16:30 Uhr

Unfall auf der A23: erster Einsatz des ADAC Rettungshubschraubers

Zwischen Schenefeld und Itzehoe (beide Kreis Steinburg) hat sich am Dienstagmorgen auf der A23 ein Pkw überschlagen. Dabei sind die beiden Insassen verletzt worden. Der gerade erst in Hohenlockstedt (Kreis Steinburg) offiziell in Dienst gestellte ADAC Rettungshubschrauber "Christoph 67" brachte sie in ein Krankenhaus. Wegen des Rettungseinsatzes und der Bergungsarbeiten mussten beide Fahrstreifen in Richtung Hamburg für mehr als zwei Stunden gesperrt werden. | NDR Schleswig-Holstein 02.07.2024 16:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

