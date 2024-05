Stand: 30.05.2024 09:08 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Sicherheitsdienst im Albersdorfer Dithmarsenpark nachträglich genehmigt

Am Mittwochabend hat der Amtsausschuss des Amtes Mitteldithmarschen dem Einsatz eines privaten Sicherheitsdienstes im Albersdorfer Dithmarsenpark nachträglich zugestimmt. Die Mitarbeitenden patroullieren dort bereits seit Anfang April in den Abend- und Nachtstunden. Anfang des Jahres hatte es mit einigen Anwohnenden eines Wohnblocks für Geflüchtete Probleme mit Lärmbelästigung, illegalen Autorennen und Vandalismus gegeben. Der Eigentümer der ehemaligen Kaserne hat dem Amt und der Stadt deshalb sogar Anfang März gekündigt - und nahm dies unter der Bedingung zurück, dass umgehend ein Sicherheitsdienst für Ordnung sorgt. Dem kam der Direktor des Amtes Mitteldithmaschen, Stefan Oing, Ende März per Eilentscheidung nach. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2024 08:30 Uhr

Überdurchschnittlich viele Betriebsgründungen in Nordfriesland

In Schleswig-Holstein gab es laut Statistikamt Nord in den ersten drei Monaten dieses Jahres 1.062 Betriebsgründungen - je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner sind das im Durchschnitt 0,4 Betriebe. Diese Quote liegt im Kreis Steinburg mit 0,2 etwas niedriger. Dort gab es bislang nur 31 Gründungen. Im Kreis Nordfriesland hingegen liegt die Quote mit 0,5 über dem schleswig-holsteinischen Durchschnitt. Hier wurden 87 Betriebe gegründet - das sind gut drei Prozent mehr als in den ersten drei Monaten im Vorjahr. Im Kreis Dithmarschen beträgt die Quote 0,3, hier gab es 45 Gründungen, das sind 26 Prozent weniger als im Vorjahr. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2024 08:30 Uhr

Northvolt: Weddingstedt stimmt neuem Stadt-Umland-Konzept zu

Am Mittwoch hat die Gemeindevertretung Weddingstedt im Kreis Dithmarschen einstimmig dem neuen Stadt-Umland-Konzept zugestimmt. Damit ist Weddingstedt die letzte Gemeinde, die das aktualisierte Konzept beschlossen hat. Grund für die Aktualisierung ist die Ansiedlung der Batteriefabrik in Heide von Northvolt. Das Konzept enthält alle Säulen, die für die Northvolt-Ansiedlung wichtig sind, zum Beispiel auch ein Wohnraumkonzept. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2024 08:30 Uhr

