Stand: 04.03.2024 10:56 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Brunsbüttel: Ölteppich auf dem Nord-Ostsee-Kanal

Wegen eines Ölteppichs auf dem Nord-Ostsee-Kanal fährt zur Zeit die Fähre in Ostermoor (Kreis Dithmarschen) nicht. Die Feuerwehr Brunsbüttel ist im Einsatz. Das Öl hat sich auf einer Fläche von rund 300 Quadratmetern ausgebreitet. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, hat die Feuerwehr Ölsperren ausgelegt, sagte ein Sprecher. Wie das Öl in den Kanal gekommen ist, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 04.03.2024 11:00 Uhr

Heide: Mann bedroht Frau und Kinder mit Machete

Am Sonnabend ist die Polizei zu einen Einsatz wegen häuslicher Gewalt in Heide (Kreis Dithmarschen) ausgerückt. Ein 24-jähriger Mann hat seine Frau und sein fünf Jahre altes Kind bedroht. Als die Polizei am Abend anrückte, hatte er sich mit einer Machete bewaffnet hinter der Wohnungstür verschanzt. Als die Beamten schließlich in die Wohnung des Mannes gelangten, kam es zum Einsatz von Pfefferspray. Dabei wurden fünf Beamte leicht verletzt. Die Frau und das Kind blieben unverletzt. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann in eine psychiatrische Klinik zwangseingewiesen. | NDR Schleswig-Holstein 04.03.2024 08:30 Uhr

Infoveranstaltung zur Stromtrasse NordOstLink in Heide

Zur neuen Stromtrasse NordOstLink findet am Montag die erste Informationsveranstaltung im Bürgerhaus Heide (Kreis Dithmarschen) statt. Zwischen 16 und 19 Uhr beantworten die Netzbetreiber Tennet und 50 Hertz Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Das Stromkabel NordOstLink soll künftig Windenergie von Heide vorbei an Pöschendorf (Kreis Steinburg) bis nach Schwerin transportieren. Anfang der vergangenen Woche hatten die Netzbetreiber einen ersten konkreten Trassenvorschlag gemacht. Weitere Infoveranstaltungen finden in dieser Woche in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) und Schenefeld (Kreis Pinneberg) statt. Am 11. März soll in Bad Segeberg informiert werden. | NDR Schleswig-Holstein 04.03.2024 08:30 Uhr

Mehr als 1.000 Menschen bei Demos gegen Rechstextremismus in Marne und Wilster

Am Sonnabend sind mehr als 1.000 Demonstrierende gegen Rassismus in Marne und Wilster auf die Straße gegangen. Nach Angaben der Polizei waren in Wilster (Kreis Steinburg) 500 Menschen dem Aufruf "Fünf Minuten vor 12" der Veranstalter gefolgt. "Das ist für so eine Stadt einfach toll", sagte der SPD Ortsvorsitzende Peter Dunkel. In Marne (Kreis Dithmarschen) waren 800 Menschen auf der Straße. Die Veranstalter um Merle Diesselkämpfer hatten ursprünglich rund 100 Personen angemeldet. Es wurden weitere Veranstaltungen unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt" angekündigt. | NDR Schleswig-Holstein 04.03.2024 08:30 Uhr

Sechsjähriger stirbt bei Unfall mit Güllebehälter in Osterhever

Auf einem Bauernhof in Osterhever (Kreis Nordfriesland) ist am Sonntagnachmittag ein Sechsjähriger in einen Güllebehälter gefallen und ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei hatten die Großeltern das Kind am Nachmittag vermisst und die Beamten informiert. Die Einsatzkräfte suchten etwa zwei Stunden lang nach dem Jungen. Weil das Kind nicht aufzufinden war, ließ die Feuerwehr schließlich den Güllebehälter ab, wo sie dann den Leichnam des Sechsjährigen fanden. | NDR Schleswig-Holstein 04.03.2024 06:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.03.2024 | 11:00 Uhr