Stand: 27.02.2024 08:18 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Heide: Gespräche zwischen Northvolt und regionalen Unternehmen starten

In Heide im Kreis Dithmarschen werden heute erste Gespräche geführt, wie die regionale Wirtschaft vom Bau der großen Northvolt-Batteriefabrik profitieren kann. Mehr als 500 Betriebe nehmen an dem von der Handelskammer organisierten Termin teil. Man wolle den Unternehmen zeitnah die Möglichkeit bieten, zu erfahren, welche wirtschaftlichen Chancen der geplante Bau der Gigafabrik für die regionalen Betriebe bietet. Außerdem ginge es darum, sich miteinander zu vernetzen, hieß es dazu von Northvolt. | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2024 08:30 Uhr

Studie: Wirtschaft profitiert vom Nationalpark Wattenmeer

Der Nationalpark schleswig-holsteinisches Wattenmeer bringt laut einer Studie nicht nur einen ökologischen, sondern auch einen wirtschaftlichen Mehrwert. Für fast jeden fünften Gast an der Westküste ist er der entscheidende Grund für die Reise. 155 Millionen Euro nehmen zum Beispiel Hotels und Restaurants durch die Nationalpark-Touristen ein. Würde es diese nicht geben, würden fast 5.500 Arbeitsplätze wegfallen, so die Studie, die am Nationalpark-Zentrum in Tönning (Kreis Nordfriesland) vorgestellt wurde. Befragt wurden mehr als 21.000 Touristinnen und Touristen. | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2024 08:30 Uhr

Heide: Jobmesse bringt Gastrobranche und Geflüchtete zusammen

Bei der Jobmesse im Berufsinformationszentrum am Montag in Heide (Kreis Dithmarschen) konnten sich geflüchtete Menschen über Jobs in Hotel- und Gastronomiebetrieben informieren. Denn einerseits wird im Gastronomiebereich zahlreich nach Servicekräften und Küchenpersonal gesucht, zum anderen suchen vor allem viele Geflüchtete aus der Ukraine eine Beschäftigung in Deutschland. Das Fazit der Organisatoren: Rund 70 Besucherinnen und Besucher kamen, um sich bei den Unternehmen über ihre Möglichkeiten für einen Job zu informieren. | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.02.2024 | 08:30 Uhr