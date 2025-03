Stand: 26.03.2025 07:30 Uhr Nachholspiel: Phönix Lübeck empfängt Werder Bremen II

Phönix Lübeck trifft am Mittwoch (26.3.) auf die zweite Mannschaft von Bundesligist Werder Bremen. Mit einem Erfolg könnten die Adler auf Platz vier der Tabelle in der Regionalliga Nord vorrücken. Am vergangenen Sonntag (23.3.) hatten die Lübecker bereits einen 1:0 Sieg gegen den SV Drochtersen/Assel eingefahren. Anpfiff gegen Werder Bremen ist am Mittwoch (26.3.) um 19 Uhr in Lübeck am Buniamshof. In diesem Jahr ist Phönix noch ungeschlagen.

