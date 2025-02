Stand: 20.02.2025 16:42 Uhr Nachfrage nach Briefwahl an Westküste unterschiedlich

Die Nachfrage nach Briefwahlunterlagen für die Bundestagwahl am Sonntag ist an der Westküste gemischt ausgefallen. In Heide (Kreis Dithmarschen) haben laut Stadtsprecher rund 23 Prozent der Wahlberechtigten Briefwahlunterlagen angefordert - rund ein Prozent mehr als noch 2021. In Itzehoe (Kreis Steinburg) ist die Zahl der Briefwahlbeantragenden im Vergleich zur vergangenen Bundestagswahl kaum gestiegen. Laut Stadtsprecher sind es aktuell nur 15 mehr. Auf Eiderstedt (Kreis Nordfriesland) sind hingegen laut Sprecher 526 weniger Briefwahlanträge im Amt eingegangen als noch 2021.

