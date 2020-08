Stand: 06.08.2020 11:49 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Zwischen Hamburg und Pinneberg fahren wieder Züge

Nachdem in der Nacht zu Sonntag drei Waggons eines Bauzuges auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Pinneberg entgleist sind, rollt der Zugverkehr wieder langsam. Laut AKN sind die Reparaturarbeiten in Halstenbek auf Höhe der Straße am Bahndamm komplett abgeschlossen - einen Tag früher als geplant. Beide Gleise sind seit heute Vormittag wieder freigegeben.

Züge fahren wieder planmäßig

Die DB Regio informiert, dass es bis zum 13. August jedoch noch zu Beeinträchtigungen und Verspätungen kommen kann. Alle Züge sollen aber wieder planmäßig fahren. Betroffene Linien:

RE 6 Westerland (Sylt) - Hamburg-Altona

RB 7 Flensburg / Kiel-Hbf - Hamburg-Hbf (fährt bis einschließlich Freitag nur zwischen Flensburg / Kiel-Hbf - Neumünster)

RB 70 Kiel-Hbf - Hamburg-Hbf (verkehrt wieder im Stundentakt)

Laut Bahn kann es außerdem noch zu Beinträchtigungen im Fernverkehr kommen. Betroffen sind die ICE-Verbindung zwischen Kiel-Hbf und Hamburg-Hbf - sowie die InterCity-Verbindung zwischen Westerland (Sylt) und Hamburg-Hbf. Zwischen Elmshorn und Pinneberg können Fahrgäste die Züge der Nordbahn nutzen. Fahrgäste, die zwischen Hamburg und Kiel unterwegs sind, sollen laut Bahn die Verbindungen auch über Lübeck nutzen. Aktuelle Ausfälle, Einschränkungen und Umleiten teilt die Bahn online mit.

170 Meter neue Gleise verlegt

An der Unfallstelle in Halstenbek (Kreis Pinneberg) mussten 170 Meter Gleise ersetzt werden, wie Bahnsprecherin Franziska Hentschke mitteilte. Zahlreiche Schwellen wurden neu gesetzt und Schienen montiert. Warum die Waggons entgleisten, ermittelt die Bundespolizei. Sie nahm die Ermittlungen auf und prüft, ob ein menschliches oder technisches Versagen dahintersteckt.

Gesperrte Bahnstrecke: Neue Gleise werden geschweißt Schleswig-Holstein Magazin - 04.08.2020 19:30 Uhr Nach einer Zugentgleisung auf der Strecke zwischen Hamburg und Pinneberg laufen inzwischen die Reparaturarbeiten. Reporter Helge Albrecht war vor Ort und weiß, wie es vorangeht.







4,67 bei 6 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.08.2020 | 10:30 Uhr