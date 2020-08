Stand: 05.08.2020 10:44 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Nach Zugunfall in Halstenbek: Einiges geht wieder

Nachdem in der Nacht zu Sonntag drei Waggons eines Bauzuges auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Pinneberg entgleist sind, rollt seit heute Vormittag der Zugverkehr laut Bahn langsam wieder an. Es ist geplant, dass die Bahnstrecke heute wieder eingleisig befahrbar sein soll. Nach Angaben der Deutschen Bahn sind ab etwa 10 Uhr wieder sechs bis sieben Züge pro Stunde auf der Strecke unterwegs - vor allem die Züge des internationalen Verkehrs von Aarhus über Flensburg nach Hamburg. Andere Reisende und Pendler können weiter auf die Nordbahn-Züge ausweichen. Laut Bahn sollen am Freitag die Reparaturarbeiten komplett abgeschlossen sein. Dann soll auch das zweite Gleis wieder freigeben werden. Bis dahin rechnet die Bahn noch mit Einschränkungen.

Die DB Regio und die Nordbahn fahren nach Angaben der Bahn seit heute Vormittag folgendes Konzept:

RE 70 im Stundentakt: Hamburg Hbh - Elmshorn - Neumünster - Kiel

RB 61 im Stundentakt: Hamburg-Altona - Pinneberg - Elmshorn - Itzehoe

RB 71 im Stundentakt: Hamburg-Altona - Pinneberg - Elmshorn - Wrist

Diese Verbindungen können laut Bahn gegebenenfalls stark ausgelastet sein.

Viele Zugverbindungen sind betroffen

Von der Sperrung sind ICE- und InterCity-Verbindungen von und nach Sylt, Kiel und Flensburg betroffen. Reisende, die von Sylt zurückkommen, müssen mehrmals umsteigen: Zwischen Elmshorn und Pinneberg müssen Fahrgäste die Züge der Nordbahn nutzen. Fahrgäste, die zwischen Hamburg und Kiel unterwegs sind, sollen laut Bahn die Verbindungen über Lübeck nutzen.

Betroffen sind folgende Verbindungen im Fernverkehr:

Alle ICE/EC-Züge zwischen Kiel-Hauptbahnhof und Hamburg-Hauptbahnhof fallen in diesem Abschnitt aus

Alle IC-Züge zwischen Westerland (Sylt) und Hamburg-Hauptbahnhof fallen in diesem Abschnitt aus

IC-Züge Hamburg – Flensburg – Aarhus fallen zwischen Hamburg-Hauptbahnhof und Neumünster aus

IC-Züge Hamburg – Padborg – Kobenhavn werden zwischen Hamburg-Hauptbahnhof und Neumünster mit Halt in Bad Oldesloe und Bad Segeberg umgeleitet und verspäten sich um etwa 30 Minuten

Ausfälle bei Regionalzügen in SH und Hamburg

Auch bei Regionalzügen kommt es zu Ausfällen und Umleitungen. Betroffen sind zum Beispiel die RE6 Westerland/Sylt - Hamburg-Altona, die RE7 Flensburg - Kiel HBF - Hamburg sowie die RE70 Kiel HBF - Hamburg. Zwischen Pinneberg und Hamburg werden die Fahrgäste gebeten, auf die S-Bahn auszuweichen. Sie fährt im 5-Minuten-Takt.

Gesperrte Bahnstrecke: Neue Gleise werden geschweißt Schleswig-Holstein Magazin - 04.08.2020 19:30 Uhr Nach einer Zugentgleisung auf der Strecke zwischen Hamburg und Pinneberg laufen inzwischen die Reparaturarbeiten. Reporter Helge Albrecht war vor Ort und weiß, wie es vorangeht.







4,5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Reparaturarbeiten gehen weiter

Unterdessen laufen die Reparaturarbeiten an der Unfallstelle in Halstenbek (Kreis Pinneberg). 170 Meter Gleise müssen dort ersetzt werden, wie Bahnsprecherin Franziska Hentschke mitteilte. Zahlreiche Schwellen wurden bereits neu gesetzt und Schienen montiert. Warum die Waggons entgleisten, ermittelt die Bundespolizei. Sie nahm die Ermittlungen auf und prüft, ob ein menschliches oder technisches Versagen dahintersteckt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.08.2020 | 08:00 Uhr