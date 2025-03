Nach Zugunfall: Bahnstrecke Neumünster - Pinneberg wieder frei Stand: 20.03.2025 17:53 Uhr An einem Bahnübergang bei Neumünster hatte es am Donnerstagnachmittag einen Unfall gegeben. Die Strecke war etwa zwei Stunden gesperrt. Pendler sollten in der Zeit lange Umwege nehmen.

Am Donnerstagnachmittag ist an einem Bahnübergang in Arpsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gegen 15.40 Uhr ein Güterzug mit einem Anhänger kollidiert. Die Strecke Neumünster - Pinneberg (Kreis Pinneberg) musste daraufhin laut Bahn gesperrt werden. Verletzt wurde nach Angaben der Bundespolizei niemand. Am frühen Abend konnte die Strecke freigegeben werden, wie die Bahn mitteilte. Es kam danach aber noch zu Verspätungen im Feierabendverkehr.

Mann überquerte Bahnübergang mit Rasenmäher

Nach Angaben der Bundespolizei hatte ein 83-jähriger Mann mit seinem Aufsitzrasenmäher, an dem ein Anhänger befestigt war, den Bahnübergang in der Straße "Friedrichsgabe" überquert. Mitten auf den Gleisen habe er dann seinen Anhänger verloren. Er alarmierte noch den Notruf, aber ein aus Süden in Richtung Neumünster herannahender Güterzug kollidierte mit dem Anhänger. Der Zug wurde dabei laut Bundespolizei leicht beschädigt, der Anhänger komplett zerstört. Gegen den 83-Jährigen wird jetzt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

