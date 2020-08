Stand: 04.08.2020 15:35 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Halstenbek: Reparaturarbeiten nach Zugentgleisung laufen

Nachdem in der Nacht zu Sonntag drei Waggons eines Bauzuges auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Pinneberg entgleist sind, laufen die Reparaturarbeiten an der Unfallstelle in Halstenbek (Kreis Pinneberg). 170 Meter Gleise müssen dort ersetzt werden, wie Bahnsprecherin Franziska Hentschke mitteilte. Das Material dafür traf inzwischen ein. Nun müssen Schwellen neu gesetzt und die Schienen montiert werden. Ziel ist es laut Hentschke, dass ein Gleis schon ab Mittwochvormittag wieder befahrbar ist. Die Strecke ist derzeit komplett gesperrt.

Ab Mittwoch: Bis zu sieben Züge sollen stündlich fahren

Ab Mittwochvormittag soll der Zugverkehr langsam wieder anrollen. Laut Bahn ist geplant, dass dann wieder sechs bis sieben Züge stündlich auf der Strecke fahren können. Wann und welche Züge das sein werden, ist noch nicht klar. Die Bahn plant derzeit noch. Die Arbeiten am zweiten Gleis werden noch dauern. Wann das Gleis fertig sein soll, sei ebenfalls noch unklar, so Hentschke. Bis dahin wird es noch zu Ausfällen im Bahnbetrieb kommen. Die Bahn rechnet auf jeden Fall bis Freitag mit Einschränkungen.

Warum die Waggons entgleisten, ermittelt die Bundespolizei. Sie nahm die Ermittlungen auf und prüft, ob ein menschliches oder technisches Versagen dahintersteckt.

Viele Zugverbindungen sind betroffen

Von der Sperrung sind ICE- und InterCity-Verbindungen von und nach Sylt, Kiel und Flensburg betroffen. Reisende, die von Sylt zurückkommen, müssen mehrmals umsteigen: Zwischen Elmshorn und Pinneberg müssen Fahrgäste die Züge der Nordbahn nutzen. Fahrgäste, die zwischen Hamburg und Kiel unterwegs sind, sollen laut Bahn die Verbindungen über Lübeck nutzen.

Betroffen sind folgende Verbindungen im Fernverkehr:

Alle ICE/EC-Züge zwischen Kiel-Hauptbahnhof und Hamburg-Hauptbahnhof fallen in diesem Abschnitt aus

Alle IC-Züge zwischen Westerland (Sylt) und Hamburg-Hauptbahnhof fallen in diesem Abschnitt aus

IC-Züge Hamburg – Flensburg – Aarhus fallen zwischen Hamburg-Hauptbahnhof und Neumünster aus

IC-Züge Hamburg – Padborg – Kobenhavn werden zwischen Hamburg-Hauptbahnhof und Neumünster mit Halt in Bad Oldesloe und Bad Segeberg umgeleitet und verspäten sich um etwa 30 Minuten

Ausfälle bei Regionalzügen in SH und Hamburg

Auch bei Regionalzügen kommt es zu Ausfällen und Umleitungen. Betroffen sind zum Beispiel die RE6 Westerland/Sylt - Hamburg-Altona, die RE7 Flensburg - Kiel HBF - Hamburg sowie die RE70 Kiel HBF - Hamburg. Zwischen Pinneberg und Hamburg werden die Fahrgäste gebeten, auf die S-Bahn auszuweichen. Sie fährt im 5-Minuten-Takt.

