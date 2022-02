Nach "Zeynep" kommt "Antonia": Montagfrüh wohl keine DB-Regionalzüge Stand: 20.02.2022 18:17 Uhr Aufgrund der neuen Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gibt es weiterhin Einschränkungen bei Zugverbindungen im Nah- und Fernverkehr.

Die Deutsche Bahn teilte am Sonntagabend auf ihrer Webseite mit, dass das fast alle Regionalzugverbindungen am Montagmorgen vor 7 Uhr nicht fahren werden. Die Strecken sollten erst freigegeben werden, wenn die Gleise mit sogenannten Erkundungsfahrten kontrolliert worden seien. Erst gegen 7.15 Uhr sollen die ersten Züge starten - und mit langsamer Geschwindigkeit fahren. Am Sonntagabend gab es laut Bahn-Homepage folgende Beeinträchtigungen:

RE 1 (Hamburg Hbf - Schwerin - Rostock): Streckensperrung zwischen Büchen - Hamburg Hbf. Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Aumühle und Büchen mit Halt in Müssen und Schwarzenbek ist eingerichtet.

RE 7 (Flensburg/Kiel Hbf – Hamburg Hbf): Streckensperrung zwischen Hamburg Rainweg - Hamburg -Altona bis Dienstagvormittag. Züge enden/beginnen in Hamburg-Altona.

Einschränkungen im Fernverkehr

Auch im Fernverkehr gibt es weiterhin massive Einschränkungen. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, verkehrten am Sonntagabend unter anderem keine Züge zwischen Hamburg und Berlin. Nach Angaben eines DB-Sprechers sind die vom Sturm verursachten Schäden massiv, die Räumtrupps arbeiteten an der Belastungsgrenze. Die Bahn bittet darum, sich vor Fahrtantritt unter reiseauskunft.bahn.de über die aktuellen Verbindungen zu informieren.

Zugverkehr möglicherweise ganz eingestellt

Die Nordbahn teilte am Sonntagnachmittag auf ihrer Homepage mit, dass es wegen der erneuten Sturmwarnung am Montag ab 6 Uhr Erkundungsfahrten auf den Linien der RB63 und RB82 starten. Die ersten Zugfahrten fallen aus, ein Linienersatzverkehr ist eingerichtet. Auch auf den anderen Linien gebe es Einschränkungen - voraussichtlich bis Montagnachmittag. Wegen der Ankündigung des neuen Unwetters müsse der Zugverkehr möglicherweise auch ganz eingestellt werden.

Auch die AKN teilte auf ihrer Homepage mit, dass es wegen der angekündigten schweren Sturmböen zu starken Einschränkungen kommen könne.

Reisen nach Sylt noch möglich

Der blaue Autozug von RDC und der Sylt-Shuttle der Deutschen Bahn boten am Sonntagabend zunächst weiter Fahrten vom Festland nach Sylt und umgekehrt an.

Einschränkungen bei den Fähren

Viele Fährbetriebe hatten zunächst wieder Verbindungen angeboten. Die Wyker Dampfschiffs-Reederei teilte auf ihrer Homepage mit, dass am Montagmorgen wegen der Wetterbedingungen die Fahrten ab Föhr nach Dagebüll (um 5 Uhr) und ab Dagebüll nach Föhr (ab 6:10 Uhr) ausfielen. Die Elbfähre Glückstadt - Wischhafen teilte am Sonntagabend mit, aufgrund des vorhergesagten Sturmes und Hochwassers am Montag erst um 10 Uhr mit dem Schiffsverkehr zu starten.

Hochwasser im Kreis Segeberg

Die Pegelstände der Bramau und der Stör im Kreis Segeberg stiegen nach "Zeynep" so stark an, dass das Hochwasser über die Ufer trat.

VIDEO: Dauerregen: Hochwasser und Überschwemmungen im Kreis Steinburg (1 Min)

Windgeschwindigkeiten von bis zu 154 Kilometern pro Stunde

"Zeynep" war mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 154 Kilometern pro Stunde in der Nacht von Freitag auf Sonnabend durch den Norden gefegt. Etliche Bäume fielen um, Teile von Gebäuden lösten sich, Keller standen unter Wasser. Die Wetterstation auf der Halbinsel Nordstrand bei Husum (Kreis Nordfriesland) maß eine Windböe mit einer Geschwindigkeit von 154 Kilometern pro Stunde. An der schleswig-holsteinischen Küste lagen die Wasserstände um rund drei Meter über dem mittleren Tidehochwasser, in Husum sogar bei 3,45 Meter. Die Rettungs- und Feuerwehrleitstellen im Land zählten mehr als 3.000 Einsätze. Schwerverletzte gab es nicht.

