Stand: 25.03.2025 16:40 Uhr Nach Verzögerungen: Schleibrücke Lindaunis soll 2027 fertig werden

Der Neubau der Schleibrücke Lindaunis zwischen Schwansen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Angeln (Kreis Schleswig-Flensburg) wird wohl 2027 fertig. Laut Bahn wurden in einem europaweiten Vergabeverfahren für den Neubau jetzt erste Angebote eingereicht. Nun könne man davon ausgehen, dass in etwa zwei Jahren wieder Züge in Lindaunis die Schlei überqueren, so ein Bahnsprecher. Vergeben sei der Neubau allerdings noch nicht, daher gebe es auch noch keinen genauen Zeitplan. Ursprünglich sollte die Schleibrücke bereits in diesem Jahr fertig werden. Für die Verzögerungen waren unter anderem neue Eisenbahnrichtlinien verantwortlich, die für mehr Sicherheit und Langlebigkeit der Brücken sorgen sollen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.03.2025 | 16:30 Uhr