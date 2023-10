Nach Verzögerung: Fliegerbombe in Kiel entschärft

Am Sonntag wurde in Kiel eine in der Schwentine gefundene Fliegerbombe entschärft. Etwa 8.500 Anwohner sollten dafür bis 13 Uhr ihre Wohnungen verlassen, nicht alle hielten sich dran. Die Entschärfung verzögerte sich deshalb um knapp zweieinhalb Stunden.