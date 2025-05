Stand: 19.05.2025 15:13 Uhr Nach Unfall: Schwerlasttransporte durch Elmshorn gehen weiter

Nachdem in Elmshorn (Kreis Pinneberg) in der Nacht zu Freitag ein Schwerlasttransporter mit einem Turmteil einer Windkraftanlage verunglückt war, gehen in der Nacht zu Dienstag (20.5.) die Transporte weiter. Laut des Verkehrssicherungsunternehmens, das die Transporte begleitet, werden von Montag auf Dienstag mehrere Rotorblätter durch Elmshorn fahren. Auch in den darauffolgenden Nächten gehen die Transporte weiter. Nach Angaben des Unternehmens ist die Strecke trotz des Unfalls nicht verändert worden.

Das Turmteil, das am Freitag eine ganze Straße für viele Stunden sperrte, ist noch am Freitagabend durch die Spedition an seinen Zielort transportiert worden. Weiterverwendet werden darf es aber laut des Verkehrssicherungsunternehmens nicht.

Stadt Elmshorn: "Glimpflich davon gekommen"

Von der Stadt Elmshorn heißt es unterdessen, dass sie "glimpflich davon gekommen" sei. Laut Christina Schötzow, Leiterin des Elmshorner Amts für Tiefbau und Verkehr, sei die Straße von dem 70 Tonnen schweren Turmteil nicht beschädigt worden. Der beschädigte Bordstein sowie die Gehwegsschäden sollen in den kommenden Tagen behoben werden.

Weitere Informationen Unfall mit Schwertransporter in Elmshorn: Sperrung aufgehoben Nach stundenlanger Sperrung ist der Heidmühlenweg in Elmshorn wieder befahrbar. Am Morgen war ein Teil einer Windkraftanlage von einem Lkw-Auflieger gerollt. mehr

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.05.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Elmshorn