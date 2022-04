Nach Unfällen auf der A7: Sperrungen bei Bad Bramstedt aufgehoben

Stand: 08.04.2022 18:41 Uhr

Am Freitag musste die A7 bei Bad Bramstedt gleich zweimal gesperrt werden. Erst verunglückte in der Nacht ein Lkw. Später am Mittag kollidierten zwölf Fahrzeuge bei Henstedt-Ulzburg miteinander. Nun rollt der Verkehr langsam wieder an.