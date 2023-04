Nach Überfall auf Geldtransport in Lübeck: Drei Männer gefasst Stand: 26.04.2023 13:31 Uhr In Hamburg sind drei Männer gefasst worden, die Mitte April einen Geldtransport in der Zentrale einer Bäckereikette in Lübeck überfallen haben sollen. Nach den Tätern war bundesweit gefahndet worden.

Zwei Wochen nach dem Überfall auf Mitarbeiter eines Geldtransports in Lübeck hat die Polizei die mutmaßlichen Täter gefasst. Die Ermittlungsgruppe der Lübecker Bezirkskriminalinspektion habe in Hamburg drei Männer festgenommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Weitere Details sind zurzeit noch nicht bekannt. Am Nachmittag will die Polizei eine Pressekonferenz geben.

Erfolg nach groß angelegter Fahndung

Die drei Männer hatten Mitte April einen Mitarbeiter einer Geldtransport-Firma überfallen, als dieser gerade dabei war, den Tresor in der Zentrale der Großbäckerei Junge in einem Lübecker Gewerbegebiet auszuräumen. Nach Angaben der Polizei bedrohten zwei Täter den Mann und nahmen ihm eine scharfe Schusswaffe ab. Ein dritter Täter sei beteiligt gewesen. Die Männer erbeuteten eine eine sechsstellige Summe Bargeld und verschwanden danach.

Nach dem Überfall hatte die Polizei eine groß angelegte Fahndung gestartet - und unter anderem nach dem Fluchtwagen gesucht. Einen ersten Fluchtwagen hatten die Männer in Tatortnähe zurückgelassen.

Weitere Informationen Überfall auf Geldtransport in Lübeck: Polizei richtet Hinweisportal ein Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug haben, können ihre Informationen bei der Landespolizei hochladen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.04.2023 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck