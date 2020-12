Stand: 31.12.2020 15:39 Uhr Nach Tötungsdelikt: Tatverdächtiger in Lübeck festgenommen

Nachdem am Mittwoch ein Mann in Lübeck gewaltsam getötet wurde, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der 57 Jahre alte mutmaßliche Täter noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Er steht im Verdacht, einen 38-jährigen Lübecker erschossen zu haben. Es werde wegen Totschlags ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft mit, der Mann schwieg zu den Vorwürfen.

Mit drei Schüssen in den Rücken tödlich verletzt

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist der 38 Jahre alte Mann mit einem Begleiter durch das Kellerfenster eines scheinbar leerstehenden Einfamilienhauses eingestiegen. Als sie im zweiten Obergeschoss überraschend doch einen Bewohner antrafen, ergriffen sie die Flucht. Dem Begleiter gelang es, unbeschadet wegzurennen. Der 38-Jährige wurde jedoch mit drei Schüssen in den Rücken niedergeschossen und brach zusammen, kurz nachdem er das Haus verlassen hatte.

Tatverdächtiger ohne Widerstand festgenommen

Am frühen Mittwochmorgen war der schwer verletzte Lübecker in der Adolfstraße im Stadtteil St. Getrud von Anwohnern gefunden worden. Kurze Zeit später starb er im Krankenhaus. Noch am Abend konnte die Polizei den Tatverdächtigen auf dem Dach seines Hauses widerstandslos festnehmen, eine Pistole hatte er in Reichweite neben sich liegen. Im Haus wurden weitere zwei Waffen gefunden: ein Revolver und eine Langwaffe. Für alle drei besitzt der 57-Jährige die erforderliche waffenrechtliche Erlaubnis.

Kampfmittelräumdienst findet Handgranate

Neben den drei Waffen fanden Beamte der Polizei aber unter anderem auch Munitionskisten, weswegen am Donnerstagmorgen der Kampfmittelräumdienst anrücken musste. Die Experten stellten noch eine Handgranate sicher.

