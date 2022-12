Nach Todesfahrt in Neumünster: Urteil gegen 26-Jährigen erwartet Stand: 21.12.2022 08:43 Uhr Vor dem Landgericht Kiel wird heute das Urteil gegen einen 26-jährigen aus Bordesholm erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, im Januar 2021 ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss drei Passanten angefahren zu haben. Zwei Frauen und ein Mann starben.

Am 20. Januar 2021 soll der damals 24-Jährige am Einfelder See in Neumünster die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Laut Anklage soll er dann in einer langen Rechtskurve von der Straße abgekommen und mit mehreren Pollern, einem Verkehrsschild und einem Baum kollidiert sein. Anschließend, so der Vorwurf, fuhr er in eine Gruppe Fußgänger auf dem Gehweg. Ein 34-jähriger Polizist und seine 30-jährige Lebensgefährtin, ebenfalls Polizistin, starben noch am Unfallort. Die 27 Jahre alte Schwester der Frau erlag wenige Tage später ihren Verletzungen im Krankenhaus.

Die Staatsanwaltschaft beantragte für den Angeklagten vier Jahre und neun Monate Freiheitsstrafe wegen fahrlässiger Tötung. Der Verteidiger des Mannes forderte maximal drei Jahre Haft.

Angeklagter entschuldigt sich bei Hinterbliebenen

Vor einer Woche sprach der angeklagte Pflegehelfer im Prozess vor dem Landgericht Kiel erstmals direkt zu den Angehörigen und erklärte: "Ich möchte mich entschuldigen und versichern, dass es wirklich keine Absicht war. Ich würde die Tat gern rückgängig machen." Er sagte weiter, dass er den Hinterbliebenen viel Kraft wünsche.

Prozessauftakt fiel wegen Kokainkonsums aus

Der Start des Prozesses gegen den heute 26-Jährigen musste zunächst verschoben werden. Anstatt vor Gericht zu erscheinen, ließ sich der Angeklagte laut Verteidiger in die Rendsburger Imland-Klinik einweisen. Der Vater soll sich bei dem Anwalt gemeldet haben, um ihm mitzuteilen, dass der Sohn nicht in der Lage sei an der Verhandlung teilzunehmen. Demnach hatte der 26-Jährige in großem Ausmaß Kokain konsumiert, war zittrig und kaum fähig zu reden.

Zweifel an Entschuldigungsmail

Drei Tage später erschien der Anklagte dann aber zum Prozessbeginn. Laut Gerichtssprecher war zuvor ein Haftbefehl erlassen worden. Der Richter verlas zu Prozessbeginn dann drei identische Entschuldigungsschreiben an die Angehörigen, welche der Angeklagte verfasst haben soll. "Niemand sollte so aus der Welt gerissen werden", heißt es darin unter anderem. Die Anwälte der Hinterbliebenen, die den Prozess verfolgen, bezweifelten damals, dass die Mails vom Angeklagten stammen - sie sollen vom Account seines Vaters verschickt worden sein. Der 26-jährige bestätigte dem Gericht, sie selbst geschrieben zu haben.

