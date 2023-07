Nach Tod von Heide Simonis: Gedenken im Landtag im Livestream Stand: 13.07.2023 08:13 Uhr Die ehemalige schleswig-holsteinische Ministerpräsidentin Heide Simonis ist nach langer Krankheit gestorben. Der Landtag gedenkt Simonis heute um 10 Uhr. NDR.de überträgt im Livestream.

Nach dem Tod von Heide Simonis will der Landtag von Schleswig-Holstein der ehemaligen Ministerpräsidentin bei seiner Sitzung heute gedenken. NDR Schleswig-Holstein überträgt die Gedenkveranstaltung ab 10 Uhr im Livestream.

Außerdem ordnete Innenministerin Sabine-Sütterlin-Waack (CDU) an, dass die Flaggen der Dienstgebäude aller Behörden und Dienststellen des Landes am Donnerstag und Freitag auf Halbmast hängen.

Zahlreiche Trauer- und Respektsbekundungen

Bereits am Mittwoch hatten zahlreiche Politikerinnen und Politiker sowie Parteien mit Trauer auf die Todesnachricht reagiert. Sie sprachen Heide Simonis großen Respekt aus. Der Tod der 80-Jährigen sei ein großer Verlust für die SPD und für Schleswig-Holstein, sagte die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sprach sein Mitgefühl aus und sagte, er trauere "um eine große Politikerin und um eine leidenschaftliche Schleswig-Holsteinerin".

Simonis als Vorbild für viele Frauen in der Politik

Simonis war von 1993 bis 2005 Ministerpräsidentin des Landes Schleswig-Holstein. Die SPD-Politikerin stand als erste Frau an der Spitze einer Landesregierung und war zudem einst die jüngste Frau im Bundestag. Im Juni 2014 wurde sie zur Ehrenbürgerin des Landes Schleswig-Holstein ernannt. Erst kürzlich feierte sie ihren 80. Geburtstag.

Wegen ihrer Parkinson-Erkrankung hatte sich Simonis zuletzt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Die Sozialdemokratie habe mit Simonis "eine bedeutende Persönlichkeit, die Geschichte geschrieben hat" verloren, erklärten die SPD-Parteivorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil.

Ihre Vorreiterrolle für Frauen in der Politik würdigte auch die stellvertretende Ministerpräsidentin Monika Heinold (Grüne) bei ihrer Anteilnahme: "Als erste Ministerpräsidentin in Deutschland hat sie vielen Frauen Mut gemacht, Führungsverantwortung einzufordern und zu übernehmen."

Für ihre Art wurde Simonis weit über die schleswig-holsteinische Landesgrenze hinaus geschätzt. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) schrieb auf Twitter: "Mit ihrer durchsetzungsstarken Art überzeugte sie schon als junge Bundestagsabgeordnete - auch mich."

Zahlreiche Würdigungen aus der Bundespolitik

Der aus Schleswig-Holstein stammende Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) drückte ebenfalls sein Mitgefühl aus. Er bezeichnete Simonis als Ikone. "Sie hat nie ihren Humor, ihren Witz und ihre Direktheit verloren." Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki von der FDP würdigte sie als eine starke Persönlichkeit und große Ministerpräsidentin. Sie habe mit ihrer langjährigen politischen Arbeit Schleswig-Holstein geprägt - und das Gewicht des Landes in der Bundespolitik deutlich vergrößert. Betroffen zeigte sich auch der frühere SPD-Bundesvize und heutige Außenpolitiker Ralf Stegner: "Ich habe ihr sehr vieles zu verdanken. Und sie hat unfassbar viel geleistet für das Land, auch für ihre SPD."

Engholm: Trotz hitziger Debatten immer mit Herz

Schleswig-Holsteins früherer Regierungschef Björn Engholm (SPD) hat seinerzeit eng mit Simonis zusammengearbeitet. Er sagte, dass sie trotz ihrer hitzigen politischen Debatten immer mit Herz regierte. "Sie hat in ihrer Zeit als Finanzministerin und Ministerpräsidentin das Land, so schwer es finanziell in manchen Situationen war, zusammengehalten." Bei jeder Entscheidung habe sie abgewogen, welche Menschen diese trifft. Simonis habe gezeigt, dass Frauen alles "mit links können, von dem wir glaubten, dass es nur Männer können".

