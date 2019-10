Stand: 07.10.2019 20:13 Uhr

Nach Thomas-Cook-Pleite: "Türkei dann nächstes Jahr"

In Deutschland sind mehr als 100.000 Urlauber von der Insolvenz des Touristikunternehmens Thomas Cook betroffen - so auch Familie Urgast aus Zernin (Mecklenburg-Vorpommern). Christian Urgast wollte mit seiner Frau und den beiden Kindern eigentlich in die Türkei fliegen und hatte dafür bereits 3.000 Euro bezahlt. "Vielleicht kriegen wir ein Drittel zurück. Darauf hoffen wir", sagte Urgast NDR Schleswig-Holstein beim Interview in Pelzerhaken (Kreis Ostholstein). Dort ist er mit seiner Familie dank eines Rabatt-Angebots gelandet. Viele Hotels und Pensionen in der Region haben ihre Übernachtungspreise für betroffene Thomas-Cook-Kunden um bis zu 50 Prozent gesenkt.

Wann haben Sie von der Pleite erfahren? Wann wussten Sie, dass es Sie erwischt hat?

Christian Urgast: Am 23. September habe ich von der Thomas-Cook-Pleite gehört und hab' noch gehofft - aber dann habe ich mit dem Reisebüro gesprochen. Und die sagten schon, dass es schlecht aussieht und das Hotel gesagt habe, dass die Buchung storniert wurde. Am 27. September habe ich dann das Elend per E-Mail erfahren.

Wie war das für Sie, als Sie davon erfahren haben?

Urgast: Das war brutal, da ist eine Welt zusammengebrochen. Wir mussten den Kindern beibringen, dass es nicht in die Türkei geht. Wir haben alle geweint. Den Türkei-Urlaub hatten wir im August 2018 gebucht und dann so ein Schlag, zwei Tage vor der Abreise, Das war schlimm.

Ist man da auch wütend?

Urgast: Klar. Wir haben ein Jahr darauf hingearbeitet und dann sowas. Die Insolvenz ist ja nicht über Nacht gekommen, die haben gute Miene zum bösen Spiel gemacht, bis zum Ende, und Buchungen entgegengenommen. Und danach haben die uns mit allem im Stich gelassen.

Haben Sie schon etwas unternommen, um das Geld zurückzubekommen?

Urgast: Wir waren schon beim Reisebüro. Die haben uns geholfen. Und wir haben bei der Versicherung unseren Antrag eingereicht, da haben wir 'ne Schadensnummer bekommen. Mehr können wir nicht machen. 110 Millionen Euro ist die Deckungssumme. Also vielleicht kriegen wir ein Drittel wieder zurück - darauf hoffen wir.

Wann war Ihnen klar, dass Sie stattdessen woanders hinfahren wollen?

Urgast: Erst haben wir noch andere Reiseziele in der Türkei gesucht. Aber dann haben wir uns gesagt: Das ist einfach doch zu viel Geld. Wir haben dann über das Internet von der Aktion (an der Lübecker Bucht, Anm. d. Red.) erfahren - 50 Prozent auf eine Übernachtung in Pelzerhaken.

Inwieweit ist es ein Thema, 3 Grad statt 30 Grad Celsius zu haben?

Urgast: Man denkt schon daran, dass man bei 30 Grad am Strand liegen und Cocktails trinken könnte, aber was soll's. Hier ist es auch schön, und dann gehen wir halt in den Kletterpark mit den Kindern und am Strand spazieren.

Und wie ist es jetzt hier in Schleswig-Holstein?

Urgast: Wir sind froh, dass wir an der Lübecker Bucht Urlaub machen können. Hauptsache wir kommen mal raus mit den Kindern. Und nächstes Jahr fahren wir dann in die Türkei.

Das Interview führten Philip Kamke und Thorsten Philipps, NDR Schleswig-Holstein.

