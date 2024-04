Stand: 04.04.2024 11:15 Uhr Nach Supermarktüberfall: Heider Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach einem Supermarktüberfall am Dienstagabend in Heide (Kreis Dithmarschen) nach Zeugen. Um 22.20 Uhr war der Discounter in der Husumer Straße zwar nicht mehr geöffnet, die Ladentür war aber noch nicht abgeschlossen. Zwei Unbekannte betraten den Supermarkt und bedrohten die drei Angestellten mit einer Waffe. Sie zwangen die Mitarbeitenden, den Tresor zu öffnen. Danach fesselten sie die drei Angestellten und flohen mit der Beute.

Die beiden Männer trugen schwarze FFP2-Masken und Cappies. Der eine Tatverdächtige trug schwarze Sneakers und hatte ein Sterntattoo am rechten Handgelenk. Der andere Tatverdächtige war mit einem grauen Parka und braunen Schuhen bekleidet. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.04.2024 | 08:30 Uhr