Stand: 11.02.2025 11:32 Uhr Nach Suchaktion im Segeberger See: Statue bleibt verschollen

Die Bronzestatue von Bad Segeberg (Kreis Segeberg) bleibt verschwunden. Die Suche im Segeberger See war laut laut einem an der Suchaktion beteiligten Forschungstaucher nicht erfolgreich und wird nicht fortgesetzt. Die Engelsgestalt soll 1,80 Meter groß sein und war 1934 vom Ehrenfriedhof der Stadt gestohlen worden. Im vergangenen Dezember hatten die Forscher nach einem Hinweis eines Bad Segeberger Bürgers in dem See nach der Statue gesucht.

Mit Hilfe eines Sonargeräts, das mit Akustiksignalen arbeitet, war der Grund des Segeberger Sees abgesucht worden. Die Forscher haben die Daten der Suche mittlerweile ausgewertet und keine konkreten Hinweise auf die Bronzestatue gefunden. Damit bleibt die Figur weiter verschollen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.02.2025 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg