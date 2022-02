Nach Sturm "Antonia" - Bahnverkehr heute früh eingeschränkt Stand: 21.02.2022 06:18 Uhr Erst "Ylenea", dann "Zeynep" und nun "Antonia" - Schleswig-Holstein wurde in den vergangenen Tagen ordentlich durchgerüttelt. Vor allem bei der Bahn gibt es deshalb immer noch Auswirkungen.

Nach dem stürmischen Wochenende laufen vielerorts in Schleswig-Holstein die Aufräumarbeiten. Die Fehmarnsund-Brücke ist zur Zeit gesperrt, weil laut Leitstelle ein Lkw mit zu wenig Ladung unterwegs war, umgeweht wurde und zur Zeit quer auf der Fahrbahn liegt.

Bahn kontrolliert die Strecken

Die Bahn kündigte auf ihrer Internetseite an, dass es wegen Unwetterschäden noch in ganz Norddeutschland zu Verspätungen und Zugausfällen kommen kann. In Schleswig-Holstein betrifft es vor allem die Linie RE7 zwischen Flensburg/Kiel und Hamburg. Dort enden und beginnen die Züge bereits in Hamburg-Altona. Im Regionalverkehr der Bahn werden heute morgen sogenannte Erkundungsfahrten durchgeführt, um sicher zu gehen, dass die Gleise frei sind. Auch dadurch kann es zu Zugverspätungen und -ausfällen kommen.

Eine Auflistung der betroffenen Linien stellt die Bahn auf ihrer Internetseite bereit. Auch bei der Nordbahn und beider AKN kann es heute zu Einschränkungen kommen - und auch bei den Fähren läuft heute sturmbedingt nicht alles glatt. Die Elbfähre Glückstadt - Wischhafen hat bis ca. 10 Uhr ihren Betrieb eingestellt, die Kanalfähre Fischerhütte bis 12 Uhr. Die Kanalfähre Ostermoor transportiert bis 10 Uhr keine Fahrzeuge, sondern nur für Fußgänger und Radfahrer.

Windgeschwindigkeiten von bis zu 154 Kilometern pro Stunde

"Zeynep" war mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 154 Kilometern pro Stunde in der Nacht von Freitag auf Sonnabend durch den Norden gefegt. Etliche Bäume fielen um, Teile von Gebäuden lösten sich, Keller standen unter Wasser. Die Wetterstation auf der Halbinsel Nordstrand bei Husum (Kreis Nordfriesland) maß eine Windböe mit einer Geschwindigkeit von 154 Kilometern pro Stunde. An der schleswig-holsteinischen Küste lagen die Wasserstände um rund drei Meter über dem mittleren Tidehochwasser, in Husum sogar bei 3,45 Meter. Die Rettungs- und Feuerwehrleitstellen im Land zählten mehr als 3.000 Einsätze. Schwerverletzte gab es nicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein Magazin | 21.02.2022 | 07:00 Uhr