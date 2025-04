Stand: 09.04.2025 06:41 Uhr Nach Streit wegen Katze: 62-Jährige in Kiel vor Gericht

Eine 62 Jahre alte Frau muss sich von Mittwoch an vor dem Kieler Landgericht wegen versuchtem Totschlags verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft der Angeklagten vor, im November des vergangenen Jahres eine 83-Jährige mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt zu haben. Die Angeklagte soll das Opfer laut Gericht im Vorgarten angesprochen und nach ihrem verschwundenen Kater gefragt haben. Außerdem habe sie die 83-Jährige beschuldigt, dem Tier etwas angetan zu haben. Dann soll die Angeklagte unvermittelt zugestochen haben. Dabei verletzte sie die 83-Jährige unter anderem am Kopf, am Arm, an den Händen und am Rücken. Beide Lungenflügel wurden verletzt. Bei der Einweisung ins Krankenhaus bestand akute Lebensgefahr. Es wird voraussichtlich fünf Verhandlungstage geben.

