Nach Streit: Rettungshubschrauber fliegt verletzte Frau in Krankenhaus

Am Sonntagnachmittag musste eine Frau in Sievershütten (Kreis Segeberg) mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei gab es zuvor offenbar einen Streit in einer Wohnung. Gegen den mutmaßlichen Täter wurde Anzeige wegen einfacher Körperverletzung erstattet. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen zu einem nahegelegenen Feld gebracht. Dort konnte sie in den Hubschrauber verlegt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg