Nach Streckensperrung bei Pinneberg: Verkehr rollt wieder an Stand: 17.01.2023 13:39 Uhr Bahnpendler brauchen heute viel Geduld. Wegen eines Oberleitungsschadens war die Strecke zwischen Elmshorn und Pinneberg stundenlang gesperrt. Inzwischen rollen erste Züge wieder.

Böse Überraschung für viele Bahnpendler auf dem Weg zur Arbeit: Wegen eines Oberleitungsschadens ging laut Bahn auf dem Abschnitt zwischen Elmshorn und Pinneberg stundenlang nichts mehr. Nach Angaben eines NDR Schleswig-Holstein Reporters sind jetzt schon wieder die ersten Züge gefahren. Wegen eines defekten Zuges sind aber noch nicht beide Gleise frei. Es wird also noch weiter zu Verspätungen kommen.

Nach Angaben eines Bahnsprechers war am Morgen ein Zug der Nordbahn als erstes von dem Oberleitungsschaden betroffen. Ob er den Schaden verursacht hat oder die Leitung vorher schon kaputt war, konnte der Sprecher nicht sagen. Das soll ein Spezialist klären.

Dauer der Sperrung unklar

Zugreisende mussten in Itzehoe (Kreis Steinburg) oder in Neumünster umsteigen. In Itzehoe fuhr ein Pendelbus nach Elmshorn - für alle, die dahin und nicht weiter nach Hamburg reisen wollten. Die Züge der Nordbahn fuhren weiter bis Elmshorn, dann aber in ihre jeweilige Richtung zurück, sagte ein Sprecher der Nordbahn. Wie lange die Einschränkungen noch andauern ist unklar. Reisende sollten vor Fahrtantritt in die DB App schauen oder sich über den Twitter-Kanal der Deutschen Bahn informieren. Eine Bahnsprecherin bestätigte am Dienstagmittag, dass die Reparaturarbeiten in Elmshorn bereits begonnen haben.

Fahrgäste ratlos und wütend

Viele Reisende haben am Vormittag versucht, in Pinneberg, den richtigen Bus zu erwischen. Ein Reporter von NDR Schleswig-Holstein beobachtete die Ratlosigkeit vieler Menschen am Bahnhof. Die Busse seien sehr voll. Und einige Fahrgäste seien auch wütend über die erneuten Probleme bei der Bahn.

Probleme auch auf der Marschbahn-Strecke

Geduld brauchen Bahnreisende aktuell auch auf der Marschbahn-Strecke. Noch bis voraussichtlich Donnerstag verspäten sich Züge teilweise bis zu 30 Minuten. Laut der Pendlerinitiative Husum-Westerland liegt das Problem an einem Gleislagefehler zwischen Keitum und Morsum auf Sylt. Ein Schienenstrang muss ausgewechselt werden. Züge können dort ab sofort nur noch mit 20 Kilometern die Stunde fahren. Das führt zu erheblichen Verzögerungen - es kann auch zu Zugausfällen kommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.01.2023 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr