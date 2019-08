Stand: 08.08.2019 07:22 Uhr

Nach Stauwehr-Defekt: Schiffshebewerk läuft wieder

Nach der Reparatur des Schadens am Elb-Stauwehr in Geesthacht (Landkreis Herzogtum Lauenburg) hat am frühen Morgen das Schiffshebewerk Scharnebeck (Landkreis Lüneburg) den Betrieb wieder aufgenommen. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, konnten bereits vier Binnenschiffe und sechs Sportboote das Hebewerk passieren. Ein erster Versuch, die Anlage am Mittwochabend wieder anzufahren, war wegen des zu niedrigen Wasserstands im Elbe-Seitenkanal noch gescheitert.

Aussicht auf Entspannung auf der Elbe? Niedersachsen 18.00 - 07.08.2019 18:00 Uhr Autor/in: Annicka Erdmann Das Wehr bei Geesthacht ist repariert und wieder belastbar. Es könnte also langsam wieder vorangehen - ein wenig Aussicht auf Entspannung für die 80 Schiffe, die seit Tagen im Stau stehen.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Elbe wird wieder langsam aufgestaut

Am Stauwehr in Geesthacht (Landkreis Herzogtum Lauenburg) wird seit Mittwochnachmittag die Elbe langsam wieder aufgestaut. "Wir schaffen etwa fünf Zentimeter pro Stunde", sagte ein Sprecher NDR.de. Experten des Wasserstraßen- und Schiffahrtsamtes (WSA) in Lauenburg hatten zuvor entschieden, dass der Damm, der am Freitag beschädigt worden war, nun wieder belastbar ist. In den kommenden Wochen stehen allerdings noch weitere Arbeiten an.

Stau bis zum Wochenende

Wenn der Wasserstand in der Elbe wieder ansteigt, wirkt sich das auch auf den Pegelstand des Elbe-Seitenkanals aus. Hier warten immer noch mehr als 80 Frachtschiffe darauf, endlich geschleust zu werden und weiterzufahren. Doch bis sich der Stau komplett aufgelöst hat, wird es Tage dauern. "Wir schaffen gut ein Schiff pro halber Stunde", sagte der Sprecher. So werde sich das Schleusen bis ins Wochenende hinziehen.

4.600 Tonnen Sand und Kies stabilisieren den Damm

Der Schaden am Elb-Stauwehr in Geesthacht war nach Angaben eines WSA-Sprechers durch Strömungen der sogenannten Gerinne an der Fischtreppe entstanden. Mit dieser Strömung werden die Fische zur Fischtreppe gelockt. Der Schaden war am Freitagnachmittag bemerkt worden. Seither wurde daran gearbeitet, die Löcher im Damm zu füllen. Nach Angaben des WSA-Sprechers konnte der Damm mit rund 4.600 Tonnen Sand und Kies stabilisiert werden.

Wasserspiegel sinkt um einen halben Meter

Um einen Strömungsdruck auf den Damm zu vermeiden, war durch eine Wehröffnung Wasser abgelassen worden. Im gesamten oberen Becken zwischen Geesthacht die Elbe aufwärts bis Scharnebeck sank der Wasserspiegel in der Folge um etwa knapp einen halben Meter. Da das Schiffshebewerk in Scharnebeck am Elbe-Seitenkanal ab einer Absenkung von mehr als 40 Zentimetern beziehungsweise auf unter vier Meter nicht mehr arbeiten kann, musste dort der Betrieb eingestellt werden.

Schaden für Reeder im sechsstelligen Bereich

Die Europäische Vereinigung der Binnenschiffer klagt derweil über die immensen Folgen, die der Stau für den Warenverkehr habe. Einige Schiffe könnten die geplanten Anschlüsse an die großen Frachter ab Hamburg nicht mehr erreichen, heißt es. "Das macht für die Reederei einen Umsatzverlust von mindestens 200.000 Euro pro Woche", sagte Schiffseigner Henning Jahn NDR 1 Niedersachsen. Er sitzt seit dem Wochenende auf dem Kanal fest - und vertreibt sich die Zeit mit Saubermachen und Streicharbeiten. Die Binnenschiffer werfen den Behörden vor, bereits seit Mai von dem Problem am Stauwehr gewusst zu haben. Das streitet das Wasser- und Schifffahrtsamt jedoch ab.

Karte: Offene Staustufe in Geesthacht: Elbpegel gesunken

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 07.08.2019 | 17:00 Uhr