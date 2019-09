Stand: 10.09.2019 17:47 Uhr

Nach Sprengung: NABU warnt vor TNT in Fischen

Nachdem die Marine in der vergangenen Woche im Naturschutzgebiet Fehmarnbelt Minen gesprengt hat, übt der Naturschutzbund NABU daran heftige Kritik. Nicht nur die enorme Druckwelle sei eine Gefahr für die Fische und Schweinswale. Auch die in den Minen enthaltenen 21 Tonnen des Sprengstoffs TNT, die durch die Sprengung freigesetzt wurden, haben laut NABU Folgen. Muscheln und Fische nehmen die Sprengstoffpartikel laut der Umweltschutzorganisation auf und reichern sie im Gewebe an.

Nicht nur die enorme Druckwelle sei eine Gefahr für die Fische und Schweinswale. Auch die enthaltenen 21 Tonnen TNT, die freigesetzt wurden - sagt der NABU nach den Sprengungen am Wochenende.







NABU: Fische müssen untersucht werden

Ein Forschungsprogramm der EU habe nachweisen können, dass Fische in Munitionsversenkungsgebieten eine höhere Zahl an Tumoren haben, als Fische in unbelasteten Gebieten. Deswegen fordert der NABU von Verbraucherschutzministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) sämtliche aus dem Fehmarnbelt angelandete Fische vor dem Verkauf zu untersuchen.

Ministerium: Ohne Grenzwerte keine Untersuchungen

Das Verbraucherschutzministerium verweist hingegen darauf, dass es bisher keine abschließende wissenschaftliche Risikobewertung über die Rückstände von Altmunition in Fischen gebe. Solange es keine Grenzwerte gebe, die lebensmittelrechtlich festgelegt sind, gibt es laut Ministerium auch keine Untersuchungen. Nach Angaben der Marine schlummern noch 1,6 Millionen Tonnen Munitionsreste und Weltkriegsbomben in der Ostsee.

