Nach Schüssen in Dänischenhagen - Polizei fahndet nach Täter Stand: 19.05.2021 18:08 Uhr In Dänischenhagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind ein Mann und eine Frau erschossen worden. Der Täter ist auf der Flucht. Die Polizei fahndet nach ihm.

Noch ist unklar, was genau im Rosenweg in Dänischenhagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) passiert ist. Klar ist nur: ein Mann und eine Frau wurden erschossen. In der Nähe des Tatorts fanden die Ermittler mehrere Patronenhülsen. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft in Kiel flüchtete der mutmaßliche Täter anschließend mit einem weißen SUV in die Landeshauptstadt.

VIDEO: Schüsse in Dänischenhagen bei Kiel - zwei Leichen gefunden (2 Min)

Einsatz in Kiel beendet

Weil Zeugen möglicherweise das Fluchtauto gesehen hatten, wurde das Kieler Brauereiviertel abgesperrt. Anwohner wurden aufgerufen, in ihren Wohnungen zu bleiben. Am Nachmittag beendete die Polizei diesen Einsatz. "An diesem Ort besteht keine Gefahr mehr", so Marcel Schmidt von der Landespolizei. Die Anwohner konnten zurück in ihre Wohnungen, bzw. ihre Wohnungen auch wieder verlassen.

Unklar ist nach wie vor, wo sich der mutmaßliche Täter jetzt aufhält. Nach eigenen Angaben wird aktuell sowohl im Kieler Stadtgebiet, als auch im Umland gefahndet. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz. Die Beamten betonten, dass es aktuell keine Hinweise darauf gebe, dass eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe. Die Tat dürfte sich demnach im persönlichen Umfeld ereignet haben.

Dänischenhagen: Ermittler sichern Spuren

Auch am Tatort in Dänischenhagen laufen die Ermittlungen weiter auf Hochtouren. Beamte sichern Spuren und befragen Zeugen. Gegen 10 Uhr hatten Nachbarn mehrere Schüsse gehört und die Polizei informiert. Die Identität der Opfer und das Tatmotiv sind bislang noch unklar. Die Mordkommission ermittelt.

VIDEO: Großer Polizeieinsatz nach Schüssen in Dänischenhagen (1 Min)

