Stand: 30.04.2024 10:22 Uhr Nach Sanierung: B206 in Bad Segeberg wieder frei

Die B206 bei Bad Segeberg (Kreis Segeberg) ist wieder frei. Die Erleichterung bei den vielen Unternehmen in und um Bad Segeberg ist groß, erzählt die Prokuristin der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg, Astrid Herms. In den vergangenen vier Wochen durften Auto- und Lieferverkehr nur langsam an der Baustelle vorbeifahren, es gab immer wieder Stau.

"Wir sind aber sehr daran interessiert, ein gutes wirtschaftliches Klima zu schaffen. Und dazu gehören gut ausgebaute Straßen. Da ist es egal wie nervenaufreibend so eine Sanierung sein mag", sagte Herms. Wirkliche Entlastung wird nach Angaben des Kreises aber erst der Weiterbau der A20 bringen.

