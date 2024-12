Stand: 17.12.2024 15:00 Uhr Nach Raubüberfall auf Tankstelle: Kieler Polizei sucht Zeugen

Nach einem schweren Raubüberfall auf eine Tankstelle am Kieler Ostring sucht die Polizei nach Zeugen. Nach Angaben der Beamten bedrohte ein maskierter Täter am Sonntagvormittag eine Kassiererin mit einem Messer. Die 59-Jährige öffnete daraufhin die Kasse und der Mann entnahm einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Große Ziegelstraße. Nach Aussage der Kassiererin soll der Mann zwischen 1,75m und 1,85m groß gewesen sein. Außerdem soll er akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Hinweise nimmt die Polizei Kiel entgegen.

