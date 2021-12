Nach Rangierunfall auf Sylt: Arbeiten dauern noch bis in die Nacht Stand: 22.12.2021 16:19 Uhr Die Bergung- und Reparaturarbeiten im Bahnhof in Westerland auf Sylt dauern an. Dort waren am Morgen zwei Loks beim Rangieren entgleist. Es kommt weiter zu Zugausfällen und Verspätungen.

Bahnpendler brauchen auf der Strecke Niebüll - Westerland weiter viel Geduld: Voraussichtlich bis Donnerstagvormittag fahren zwischen Keitum und Westerland ersatzweise Busse, Autozüge pendeln unregelmäßig. Inzwischen steht laut einer Bahnsprecherin fest, dass die Schienen sowie eine Weiche beschädigt wurden. Die Schäden sollten in der Nacht behoben werden. Das Technische Hilfswerk (THW) aus Niebüll war seit dem Vormittag damit beschäftigt, die entgleisten Loks wieder auf die Gleise zu stellen. Zunächst war man davon ausgegangen, dass das Gleis bis zum Nachmittag wieder befahrbar ist.

Schwierige Bergungsarbeiten

Die Bergungsarbeiten gestalteten sich laut dem Sprecher der Bundespolizei, Hanspeter Schwartz schwierig: "Das THW aus Niebüll musste erst mal mit einem Hilfszug über den Hindenburgdamm in Richtung Westerland, damit das ganze technische Gerät vor Ort ist. Dann ist es so, dass die Kameraden erst mal die Lage sondieren müssen, wie kommen sie mit ihrem Hydraulikwekzeug überhaupt an den Zug ran um dann die Lok wieder ins Gleis zu heben, das macht diese Bergungsarbeiten zu schwierig."

Eine Lok komplett entgleist, die Zweite mit einer Achse entgleist

Zu dem Unfall kam es laut Schwartz gegen 6.30 Uhr, auf einer Weiche in Fahrtrichtung Festland. Die beiden Lokomotiven waren auf einer Rangierfahrt unterwegs, um einen Wagenpark des DB Sylt Shuttles bereitzustellen. Dabei entgleiste eine der Loks komplett und bei der Zweiten entgleiste eine Achse. Verletzt wurde niemand.

