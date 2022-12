Nach Pipeline-Leck: NOK bleibt voraussichtlich bis Sonnabend gesperrt Stand: 22.12.2022 21:39 Uhr Der Nord-Ostsee-Kanal ist nach dem Auslaufen von Öl voraussichtlich bis Sonnabend für die Schifffahrt gesperrt. Umweltminister Tobias Goldschmidt war am Donnerstag vor Ort.

Nach dem Ölaustritt im Nord-Ostsee-Kanal (NOK) bei Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) bleibt der Kanal voraussichtlich noch bis Sonnabend für die Schifffahrt gesperrt. Die Dauer der weiteren Ölbekämpfungs-Arbeiten hänge unter anderem von der Wetterlage ab, teilte der Leiter des Havariekommandos, Robby Renner, am Donnerstagabend mit. Eine besondere Herausforderung sei der Wind, der laut Vorhersage im Laufe des Freitags zwischenzeitlich drehen soll. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Nord-Ostsee-Kanal, das die schifffahrtpolizeiliche Freigabe erteile, gehe derzeit von einer Sperrung bis mindestens um 12 Uhr am Sonnabend aus, so Renner. In der Nacht auf Freitag sollten die Ölbekämpfungsschiffe weiter auf dem Kanal unterwegs sein, hieß es.

Ölverschmierte Vögel

Auch für die Umwelt hat der Ölaustritt Folgen. Inzwischen sind bereits Vögel aufgetaucht, die mit Öl verschmiert sind. Nach ersten Erkenntnissen des Havariekommandos sei eine niedrige zweistellige Zahl betroffen. Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) hat sich am Donnerstagmittag ein Bild vor Ort gemacht. "Die Situation ist ernst. Es ist Öl im Wasser. Es ist zu viel Öl im Wasser. Die Einsatzkräfte arbeiten hart und engagiert. Dafür bin ich wirklich sehr dankbar", sagte er.

THW und Ölbekämpfungsschiffe vor Ort

Nach Auswertungen von Luftaufnahmen gehe man jetzt ungefähr von einer Menge von zwölf Kubikmeter Öl im Wasser aus, sagte der Sprecher des Havariekommandos, Benedikt Spangardt. Umweltminister Goldschmidt sprach von einem Ölteppich, der sich über sechs Kilometer ausgebreitet hatte. Wie viel insgesamt aus der Pipeline ausgetreten und womöglich versickert ist, ist laut Havariekommando noch nicht bekannt. Auf dem NOK seien seit der Nacht drei Ölbekämpfungsschiffe im Einsatz: die "Neuwerk", die "Scharhörn" und die "Knechtsand", sagte er. "Wir haben schon sehr viel Öl aufgenommen. Und am Ufer sind zahlreiche Helferinnen und Helfer - insbesondere des Technischen Hilfswerks im Einsatz - die da das angeschwemmte Öl aufnehmen."

Zum Schutz der Meere "nicht zu früh freigeben"

Vor den Schleusen stauen sich seit Mittwoch die Schiffe. Am Donnerstagabend befanden sich laut Havariekommando rund 30 Schiffe im Zulauf auf eine der Kanalschleusen oder warteten im Kanal auf die Weiterfahrt. Die Schiffslenkung des NOK informiert alle Reedereien und die Kapitäne über den aktuellen Stand. "Man kann nicht zu früh freigeben, es geht um etwas sehr Wertvolles - den Schutz unserer Meere und des Wattenmeers", sagte Umweltminister Goldschmidt dazu. "Es ist wichtig, das Öl herauszubekommen, damit es nicht in die Nordsee oder in die Elbe eintreten kann."

100 Ehrenamtliche tragen verunreinigtes Erdreich ab

Auch an Land gehen die Arbeiten weiter. Dort sind gut 100 ehrenamtliche Mitglieder von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) dabei, das verunreinigte Erdreich abzutragen.

Zeitweise erhöhte Explosionsgefahr

Am Mittwoch war ein kilometerlanger Ölteppich bei Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) entdeckt worden. Um zu vermeiden, dass sich der Ölfilm weiter ausbreitet, habe die Verkehrszentrale NOK am Mittwochmorgen die Sperrung der Schleusen veranlasst, so das Havariekommando. Eine solche Situation ist demnach nicht ungefährlich: Rohöl ist sehr flüchtig und gast schnell aus. Dadurch gab es zeitweise eine erhöhte Explosionsgefahr in unmittelbarer Umgebung des Lecks, wie Messungen durch das Havariekommando ergaben. Am Mittwochnachmittag hatten Einsatzkräfte einen Schaden an einer Rohöl-Pipeline an Land entdeckt. Der Ölfluss konnte bald darauf gestoppt werden. Um das Leck vollständig abzudichten, muss das ölgetränkte Erdreich noch abgetragen werden.

