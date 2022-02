Nach Orkan "Zeynep": Viele Züge fahren wieder Stand: 20.02.2022 11:17 Uhr Nachdem Orkan "Zeynep" auch Schleswig-Holstein durchgerüttelt hat, geht das Aufräumen weiter. Auch der Zugverkehr rollt wieder an.

Die Deutsche Bahn fährt den Regionalverkehr in Schleswig-Holstein nach Orkan "Zeynep" wieder hoch. Zugausfälle und Verspätungen sind allerdings nach wie vor für sämtliche Strecken nicht auszuschließen. Mit Stand 10.42 Uhr am Sonntag gab es laut Bahn-Homepage auf folgenden Strecken noch besonders starke Beeinträchtigungen:

RE 1 (Hamburg Hbf - Schwerin - Rostock): Streckensperrung zwischen Büchen - Hamburg Hbf. Ersatzverkehr mit zwei Bussen der Firma Wieckmann zwischen Aumühle und Büchen mit Halt in Müssen und Schwarzenbek ist eingerichtet. Ab Aumühle verkehren die Busse im Zwei-Stunden-Takt zur jeder ungeraden Stunde zu Minute 3. Ab Büchen verkehren die Busse im Zwei-Stunden-Takt zu jeder geraden Stunde zur Minute 45. Bitte nutzen Sie auf dem Streckenabschnitt Hamburg Hbf - Aumühle die Züge der S-Bahn-Linie 21.

Einschränkungen im Fernverkehr

Im Fernverkehr gibt es weiterhin massive Einschränkungen. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, verkehren bis in die Mittagsstunden keine Fernzüge nördlich von Dortmund und Berlin. Einzelne ICE-Züge seien allerdings unterwegs - und zwar auf den Strecken Berlin - Hannover - Köln sowie München - Hannover - Bremen - Hamburg. Nach Angaben eines DB-Sprechers sind die vom Sturm verursachten Schäden massiv, die Räumtrupps arbeiteten an der Belastungsgrenze. Die Bahn bittet darum, sich vor Fahrtantritt unter reiseauskunft.bahn.de über die aktuellen Verbindungen zu informieren.

Bei der Nordbahn fahren laut Homepage mit Stand 10.50 Uhr viele Züge wieder. Für folgende Strecken sind Busse eingesetzt:

NBE82183 von Neumünster (ab 10.37 Uhr) nach Bad Oldesloe (an 11.20 Uhr)

NBE82186 von Bad Oldesloe (ab 11.37 Uhr) nach Neumünster (an 12.27 Uhr)

NBE82187 von Neumünster (ab 12.37 Uhr) nach Bad Oldesloe (an 13.20 Uhr)

NBE82190 von Bad Oldesloe (ab 13.37 Uhr) nach Neumünster (an 14.27 Uhr)

Laut der Homepage der AKN mit Stand 10.54 Uhr läuft dort der Betrieb wieder normal.

Reisen nach Sylt wieder möglich

Der blaue Autozug von RDC fährt nach Auskunft des Unternehmens seit Sonnabend früh wieder vom Festland nach Sylt und umgekehrt, nachdem der Verkehr am Freitag wegen des Sturms eingestellt worden war. Das Gleiche gilt auch für den Sylt-Shuttle der Deutschen Bahn.

Viele Fähren nehmen Betrieb wieder auf

Auch die Fährbetriebe, die ihre Verbindungen wegen des Sturms eingestellt hatten, bieten zum großen Teil wieder Verbindungen an. Die Wyker Dampfschiffs-Reederei änderte wegen der Wetterbedingungen am Sonntag aber ihren Fahrplan. Die Fähre ab Hooge nach Schlüttsiel fährt demnach bereits um 15.15 Uhr über Langeneß nach Schlüttsiel und die Fähre ab Langeneß nach Hooge fällt aus. Um 16 Uhr geht es von Langeneß direkt nach Schlüttsiel. Bei der Elbfähre Glückstadt - Wischhafen lief der Betrieb am Sonntag wieder an.

Windgeschwindigkeiten von bis zu 154 Kilometern pro Stunde

"Zeynep" war mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 154 Kilometern pro Stunde in der Nacht von Freitag auf Sonnabend durch den Norden gefegt. Etliche Bäume fielen um, Teile von Gebäuden lösten sich, Keller standen unter Wasser. Die Wetterstation auf der Halbinsel Nordstrand bei Husum (Kreis Nordfriesland) maß eine Windböe mit einer Geschwindigkeit von 154 Kilometern pro Stunde. Das war der höchste gemessene Wert im Land. Die Rettungs- und Feuerwehrleitstellen im Land zählten mehr als 3.000 Einsätze. Schwerverletzte gab es nicht.

Unfall auf der Fehmarnsundbrücke

Nach einem Unfall auf der Fehmarnsundbrücke kam es dort am Sonnabendvormittag zu erheblichen Behinderungen und einem langen Stau. Der Orkan hatte in den frühen Morgenstunden zwei Lastwagen umgeweht. Einsatzkräfte mussten sie bergen. In St. Peter Ording (Kreis Nordfriesland) zerstörte der Sturm den hinteren Teil der Seebrücke. Auch einige sturmbedingte Unfälle auf der A7 und der A21 beschäftigten Polizei und Rettungskräfte.

Schwere Sturmflut an der Nordseeküste

In Dagebüll (Kreis Nordfriesland) und Büsum (Kreis Dithmarschen) gab es mit 2,92 und 2,86 Metern über dem mittleren Hochwasser jeweils eine schwere Sturmflut. Die nordfriesischen Halligen erlebten Land unter mit schwerer Brandung.

Besserung erst am kommenden Wochenende

Zeit zum Durchatmen bleibt kaum: Für die nächsten Tage haben sich bereits weitere Stürme angekündigt. "Wir bleiben in einer Tiefdruck-Autobahn stecken", so Sebastian Wache von der WetterWelt. Spätestens am kommenden Wochenende, so der Experte, könne aber mit einer deutlichen Entspannung der Sturm-Situation im Land gerechnet werden.

