Nach Oberleitungsschaden: Züge fahren wieder in Elmshorn

Ein Oberleitungsschaden im Bereich des Elmshorner Bahnhofs hat am Montag für erhebliche Behinderungen im Fern- und Regionalverkehr gesorgt. Zwischenzeitlich mussten beide Gleise zwischen Elmshorn und Tornesch laut Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis gesperrt werden. Am Abend teilte die Deutsche Bahn (DB) dann mit, dass ein Gleis wieder freigegeben wurde und am Bahnhof Elmshorn die ersten Züge wieder fahren. "Damit ist der Bahnhof Elmshorn zurzeit noch nicht wieder voll einsatzbereit, aber der Betrieb läuft langsam wieder an", sagte der DB-Sprecher. Am Abend fuhren laut DB auch wieder die Fernverkehrszüge - und zwar die EC-Züge auf der Strecke Flensburg - Hamburg und die IC-Züge Kiel - Hamburg. Die Arbeiten an der Oberleitung sollten aber voraussichtlich die ganze Nacht andauern.

Schienenersatzverkehr überlastet

Oberleitungsschaden bei der Deutschen Bahn NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 29.07.2019 15:00 Uhr Autor/in: Tobias Senff In Elmshorn kam es auf einem Streckenabschnitt der Deutschen Bahn zu einem Oberleitungsschaden. Die Strecke ist komplett gesperrt. Ersatz ist durch Bus- und Taxiunternehmen ist organisiert.







Wegen der defekten Oberleitung kam es zu zahlreichen Verspätungen und Ausfällen. Laut Bahn waren bis zum späten Nachmittag bereits rund 100 Züge betroffen. So waren die Zugverbindungen zwischen Hamburg und Westerland unterbrochen. Züge aus Richtung Westerland endeten in Elmshorn und fuhren von dort wieder zurück auf die Nordseeinsel. Züge aus Kiel in Richtung Hamburg endeten in Neumünster. Dort mussten Reisende umsteigen oder gleich von Kiel aus über Lübeck in Richtung Hamburg aufbrechen. Die Deutsche Bahn und die Nordbahn hatten einen Ersatzverkehr mit Bussen und Großraumtaxen eingerichtet, allerdings war dieser überlastet.

Passagiere verlassen auf freier Strecke die Waggons

Die Oberleitung wurde laut Deutsche Bahn durch einen Intercity abgerissen und fiel dann auf einen Zug der Nordbahn. Beide Züge wurden gestoppt. Bevor die Fahrgäste diese verlassen konnten, musste zunächst die Stromleitung geerdet werden. Nachdem der Strom abgeschaltet war, konnten die fast 400 Passagiere auf freier Strecke die Waggons verlassen. Der IC konnte seine Fahrt von Köln nach Kiel später mit einer Diesellok fortsetzen.

Auch Wacken-Fans betroffen

Betroffen von dem Oberleitungsschaden waren auch Reisende, die mit der Bahn zum Bahnhof nach Itzehoe und von dort zum Heavy-Metal-Festival nach Wacken fahren wollten.

