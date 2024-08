Stand: 20.08.2024 11:21 Uhr Nach Messerangriff in Neumünster: Tatverdächtiger in U-Haft

In Neumünster ist in der Nacht von Sonntag auf Montag vor der Disco in der Straße Haart ein 33-jähriger Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei kam es gegen 3.30 Uhr zu einem Streit zwischen ihm und einem weiteren Mann, bei dem der 33-Jährige mit dem Messer verletzt wurde. Er musste in einem Krankenhaus notoperiert werden. Der Tatverdächtige floh, konnte aber in der Innenstadt von Polizeibeamten festgenommen werden. Der Mann befindet sich jetzt in Untersuchungshaft. Die Polizei bittet Zeugen des Streits sich zu melden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster