Nach Kurzschluss: Strom in Bordesholm fließt wieder

In Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist in der Nacht zu Montag in Teilen der Gemeinde der Strom ausgefallen. Nach Angaben der Polizei gab es ein Feuer in einer Trafostation. Am Morgen waren demnach nur noch einzelne Straßenzüge betroffen. Bei einigen Häusern in der Holsten-, der Kieler- und der Schulstraße ist der Strom erst seit dem Mittag wieder da.

Betroffen vom Black-Out war neben der Lindenschule, an der am Montag (03.02.) kein Unterricht stattfand, auch das Hotel Carstens. Nach Angaben der Stadtwerke musste ein zusätzlicher Verteilerkasten aufgestellt werden, um die letzten vom Stromausfall betroffenen Straßenzüge wieder zu versorgen. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist unklar.

